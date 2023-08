12 paires arbitres dames et 24 déléguées techniques de handball sont en formation depuis le samedi 05 août 2023 à la maison de handball à Cotonou. Cette formation prendra fin le 11 août 2023. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le lundi 07 août 2023. Placée sous la houlette du président de la Commission centrale d’arbitrage (Cca) de la Fédération béninoise de handball (Fbhb), Jonas Alladé, et l’arbitre confédéral, Ernest Hangbé, ladite formation a pour but d’entretenir les stagiaires entre autres sur les modules tels que la personnalité et les qualités d’un arbitre, le maniement de la balle, les gestes, la modulation des coups de sifflet et le déplacement sur le terrain.

Pour les déléguées, l’accent est mis particulièrement sur leurs rôles. Les règles du handball édictées par l’IHF seront aussi passées au peigne fin lors de cette formation. « Nous allons profiter des matchs de la zone A de handball (au Hall des arts) pour pouvoir faire la pratique », a indiqué le formateur Jonas Alladé qui a convié déjà les stagiaires à faire passer dans tous les coins du Bénin, le message concernant les règles du jeu de handball. Clarisse HounzaliHoungbédji, point focal du programme « Sport au féminin » et troisième vice-président de la Fbhb , a de son côté, déclaré que «le changement est une porte qui ne s’ouvre que de l’intérieur » et elle a affirmé que «quel que soit ce que vous allez recevoir comme formation, c’est d’abord votre volonté de l’accepter, de l’intégrer et d’avoir la capacité de la mettre en pratique qui vous permettra d’atteindre l’objectif pour lequel vous êtes là». Rappelons que la formation a été possible grâce à la phase 2 du projet « Sport au féminin » du Fonds de solidarité pour les projets innovants (Fspi) de l’ambassade de France en collaboration avec le ministère des Sports.