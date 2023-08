Ce mardi 22 août 2023, Laurent Gbagbo a tenu une conférence de presse dans laquelle il s'est opposé à l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. « Le coup d’État est consommé. Dire à Bazoum qu’on va le ré-installer, on lui ment », déclare l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. En effet, le président du PPA-CI a également dénoncé la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions au Niger. Aussi, il a déclaré que les sanctions ne feraient qu'aider les putschistes et aggraver la situation du pays.

De plus, Laurent Gbagbo a demandé une réunion entre les membres des putschistes et la CEDEAO dans le but de trouver une solution pacifique à la crise. « Il faut un dialogue. Il faut trouver une solution pacifique à cette crise » a-t-il confié. L'intervention militaire de la CEDEAO au Niger fait l'objet d'une controverse. Selon certains experts, l'intervention était nécessaire pour rétablir l'ordre et la démocratie au Niger. D'autres spécialistes ont critiqué l'intervention, affirmant qu'elle pourrait aggraver la situation au Niger et déclencher une guerre civile.

Notons que la situation au Niger demeure instable. Il est difficile de prédire l'impact de l'intervention militaire de la CEDEAO sur le pays. Pour rappel, le lundi 14 février 2011, les avocats de Laurent Gbagbo, ont déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, afin que les déclarations de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest déclarant Alassane Ouattara gagnant de la présidentielle de novembre 2010 soient annulées.