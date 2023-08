La crise politique qui prévaut actuellement au Niger et la menace d'intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui plane actuellement sur la tête des putschistes nigériens préoccupent le parti ‘’Les Démocrates’’ du Bénin. Dans un communiqué de presse rendu public ce samedi 05 août 2023, le président du parti d'opposition béninois, Eric Houndété a indiqué que le coup d’Etat militaire au Niger plonge ce pays voisin du Bénin « dans une situation difficile autant qu’il ameute tous les opportunistes de mauvais alois qui ont pour habitude de tirer profit des crises du genre ».

A-t-il fait savoir que le parti Les Démocrates « condamne toute prise de pouvoir par la force, quelle que soit la forme qu’elle prend, et regrette la résurgence et la prolifération des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest ». Selon le Chef de file de l’opposition béninoise, « ces événements surviennent surtout dans des environnements politiques et socio-économiques marqués par l’injustice, les privations de liberté, l’exploitation des populations, l’accaparement des richesses communes par une caste, la brimade systématique des populations, la confiscation des institutions, l’obstruction à l’expression de la volonté populaire, l’exclusion et les tripatouillages des Constitutions ainsi que des élections ».

Mais malgré cet état de chose, le parti Les Démocrates a proposé aux pays membres de la CEDEAO de privilégier la diplomatie et surtout le dialogue, voie principale de gestion des conflits, caractéristiques des différentes valeurs et cultures qui peuplent notre région et à également promouvoir la prévention en combattant vigoureusement et sans hypocrisie dans tous les pays de l’espace CEDEAO les coups d’Etats constitutionnels, la mal-gouvernance et l’exclusion. Le parti que préside le député Eric Houndété n’a pas manqué de s’interroger sur « les fondements juridiques de la déclaration de guerre à un Etat membre de notre communauté économique » et « les mécanismes par lesquels le Gouvernement compte solliciter l’autorisation du Parlement pour engager nos enfants, nos frères, nos compatriotes dans une guerre déclarée à un Etat voisin ».

C’est pour cela qu’ « il se préoccupe de savoir qui financera l’effort de guerre ». Pour Eric Houndété, au lieu d’encourager les chefs d’Etats à « emprunter le chemin hasardeux, dangereux et imprudent de la force », son parti appelle le gouvernement béninois à « être les porteurs de la voix du dialogue, de la négociation, de la réconciliation et de l’entente ». Ce qui selon lui est « gage de paix pour la République sœur du Niger et de sauvegarde des intérêts communs à nos deux peuples et nos deux Etats ». C’est pourquoi « le parti Les Démocrates réitère son offre/demande de dialogue politique national, comme levier indispensable pour la promotion de la paix et du développement de notre Pays ».