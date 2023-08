Les autorités régionales ont révélé que ce jeudi 24 août 2023 au Kurdistan d'Irak, une frappe de drone turc a causé la mort de trois membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK turc) dans la région du nord de l'Irak. « Un drone de l'armée turque a ciblé un véhicule du PKK, tuant un responsable et deux combattants », affirment les services antiterroristes du Kurdistan d'Irak, qui ont signalé que le district de Sidakan se trouve à proximité de la frontière iranienne.

Ce jeudi, Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, doit se rendre à Erbil pour rencontrer le président et le Premier ministre de cette région autonome. Au début de sa visite en Irak, mardi, M. Fidan avait appelé le gouvernement irakien à « reconnaître le PKK comme organisation terroriste », tout comme Ankara et ses alliés occidentaux le font déjà. Depuis le début d'août, les raids de drones contre le PKK, qui a des bases arrière au Kurdistan d'Irak, se sont intensifiés dans la région autonome, située à la frontière de la Turquie.

Bien que l'armée turque ne fasse que rarement de déclarations concernant ses attaques en Irak, elle a des bases militaires au Kurdistan irakien et effectue régulièrement des combats terrestres et aériens contre les combattants kurdes, turcs dans le nord de l'Irak. Depuis longtemps, Bagdad et Erbil, les villes capitales du Kurdistan irakien, sont accusées de négliger les attaques turques afin de préserver leur alliance stratégique avec la Turquie, un partenaire commercial crucial. Notons que le gouvernement irakien a annoncé que la date précise de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Irak est encore inconnue.