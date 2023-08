La montée en puissance technologique de la Chine n'est plus un secret pour personne, mais les récents mouvements dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont mis en lumière son désir de dominer ce secteur en pleine croissance. La société chinoise Alibaba a fait une annonce majeure : la mise en libre accès de ses deux grands modèles de langage (LLM), Qwen-7B et Qwen-7B-Chat. Avec 7 milliards de paramètres chacun, ces modèles visent à rivaliser avec des géants comme OpenAI et Google. Et bien que Meta, la société mère de Facebook, ait dévoilé un modèle similaire le mois dernier, le modèle de la Chine est une première pour une grande entreprise technologique du pays.

L'un des arguments de vente clés d'Alibaba pour ces modèles est leur accessibilité. Contrairement aux modèles de grandes entreprises comme Google, qui facturent des frais élevés aux utilisateurs, Alibaba offre l'accès à Qwen-7B et Qwen-7B-Chat à une gamme plus large d'entités, notamment les universités, les chercheurs et même les entreprises du monde entier. Ceci est particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à intégrer l'IA dans leurs opérations. Toutefois, des restrictions s'appliquent aux grandes entreprises, démontrant la valeur perçue de ces modèles.

Une autre dimension intéressante de cette annonce est le contexte plus large de la concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis. Pékin encourage activement ses entreprises nationales à développer des modèles d'IA robustes et "contrôlables" pour rivaliser avec leurs homologues américains. Dans ce contexte, des géants technologiques chinois comme Tencent Holdings et Huawei ont également intensifié leurs efforts pour créer leurs propres modèles d'IA, démontrant l'ambition de la Chine de devenir un leader mondial dans ce domaine.

En conclusion, la mise à disposition par la Chine de modèles d'IA en libre accès est une étape significative dans la course mondiale à la domination de l'IA. Non seulement elle montre l'ambition du pays, mais elle indique aussi que le paysage technologique mondial est en pleine évolution, avec des acteurs non occidentaux prenant des positions de plus en plus dominantes. Seul le temps dira si ces mouvements stratégiques permettront à la Chine de surpasser les États-Unis en matière d'IA.