Othman Benjelloun, figure emblématique du Maroc et considéré comme le deuxième homme le plus fortuné du pays, a vu sa richesse s'accroître de manière significative au cours de l'année 2023. Cette période s'est avérée particulièrement lucrative pour lui, avec une augmentation substantielle de sa fortune évaluée à 46 millions de dollars grâce à l'essor du cours de la Bank Of Africa, une institution financière dont il est un acteur majeur. La Bank Of Africa, dont Benjelloun détient une part substantielle de 27,41 %, a enregistré une croissance remarquable de son cours depuis le début de l'année.

Avec une hausse de 4,65 %, l'action de la banque est passé d'environ 17,297 dollars à environ 18,1 dollars à la date du 21 août. Ces chiffres illustrent clairement les mouvements du marché boursier de Casablanca. Benjelloun ne se contente pas d'être un simple investisseur dans la Bank Of Africa ; il est également reconnu comme l'un des acteurs clés dans la revitalisation du marché financier marocain. Ses actions dans la banque, équivalentes à 57 214 615 actions ordinaires, témoignent de son engagement profond dans le développement économique de son pays et de sa volonté de contribuer à la croissance du secteur financier.

Cette ascension financière spectaculaire a propulsé Othman Benjelloun au 16ᵉ rang des personnes les plus fortunées d'Afrique, selon les estimations de Forbes. Sa fortune nette, évaluée à environ 1,3 milliard de dollars, atteste de sa réussite dans le monde des affaires et de son influence sur le plan économique et financier. De plus, il occupe la position honorable de 2 154ᵉ rang sur l'échelle mondiale des grandes fortunes.

Il est important de souligner que ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de décennies d'efforts acharnés, d'investissements judicieux et d'une vision stratégique claire. Benjelloun, en tant que capitaine de l'industrie financière marocaine, continue d'inspirer de nombreux entrepreneurs et investisseurs à travers le continent africain et au-delà.