Les BRICS, une alliance de poids comprenant la Chine, le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud, sont reconnus comme des géants économiques émergents qui exercent une influence croissante sur la scène mondiale. Historiquement focalisés sur des domaines tels que le commerce, la finance et le développement, ces cinq pays élargissent désormais leur coopération dans un secteur tout aussi crucial : l'agriculture. La dernière réunion des ministres de l’Agriculture des BRICS à Limpopo, en Afrique du Sud a été marquée par la signature d'une Déclaration conjointe, centrée sur des interventions stratégiques dans le domaine agricole.

Cette déclaration couvre un large éventail d’initiatives, de la réduction de l’impact du changement climatique sur la production alimentaire à la stimulation de l’innovation technologique agricole. Elle insiste particulièrement sur la nécessité de garantir l'accès à la nourriture pour les plus vulnérables, soulignant le caractère multidimensionnel des enjeux de la sécurité alimentaire. Les BRICS manifestent également une préoccupation croissante face aux défis que représente le changement climatique pour l'agriculture.

Une nouvelle étape...

Reconnaissant l’impact disproportionné de ces défis sur les pays en développement, la déclaration appelle à fournir les ressources nécessaires pour renforcer la capacité d’adaptation et de résilience de ces nations. La volonté de collaborer pour atténuer les effets du changement climatique sur l'agriculture marque une nouvelle étape dans les efforts conjoints des BRICS pour une meilleure solidarité mondiale.

Par ailleurs, l’emphase est mise sur l’adoption de meilleures pratiques agricoles alignées sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. En cela, les BRICS montrent la voie à suivre en associant développement agricole et agendas environnementaux. Plus que jamais, l’importance des programmes de sécurité alimentaire est mise en avant, avec une attention particulière portée aux groupes les plus vulnérables de la société, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Vers des investissements?

Cette réunion met en lumière l’importance accordée par les BRICS à revitaliser les économies rurales et à attirer les investissements. La vision commune exprimée par ces nations est celle d’un système commercial agricole mondial équilibré, qui bénéficie équitablement à tous. Les BRICS, à travers cette réunion, non seulement réitèrent leur engagement envers un développement durable, mais montrent également qu'ils sont prêts à guider et soutenir les pays en développement dans leurs aspirations agricoles.