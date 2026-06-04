Mondial 2026 : Mbappé, Ronaldo, Messi éliminés — l'économiste qui a tout prédit désigne un vainqueur

L’économiste allemand Joachim Klement a publié en avril 2026 ses prévisions pour la Coupe du monde qui débute le 12 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Son modèle algorithmique, qui a correctement identifié les vainqueurs des trois dernières éditions, désigne les Pays-Bas comme futurs champions du monde.

Klement n’est ni consultant sportif ni analyste football. Stratège d’investissement de formation, il avait conçu ce modèle en 2014 pour illustrer les dérives de la prévision économique — une démonstration par l’absurde qui a depuis produit trois résultats exacts : l’Allemagne en 2014 au Brésil, la France en 2018 en Russie, l’Argentine en 2022 au Qatar.

Un modèle économique appliqué au football

L’outil combine le classement FIFA, des indicateurs démographiques, des données économiques nationales et un facteur climatique. Klement relève qu’un pays dont la température annuelle moyenne avoisine 14 degrés présente historiquement de meilleures performances en Coupe du monde — une variable qui favorise l’Europe du Sud et l’Amérique du Sud, championnes de presque toutes les éditions à deux exceptions près. Ces variables expliqueraient, selon ses calculs, 55 % des résultats sur l’ensemble d’un tournoi.

Le scénario prévu pour 2026

Le modèle projette des demi-finales exclusivement européennes. Les Pays-Bas élimineraient l’Espagne, le Portugal de Cristiano Ronaldo sortirait l’Angleterre. L’Argentine de Lionel Messi, seule équipe sud-américaine à atteindre les quarts de finale selon cette simulation, s’inclinerait face au Portugal. La France de Kylian Mbappé ne figurerait pas dans ce dernier carré. Le Brésil serait éliminé dès le premier tour par le Japon. Une victoire néerlandaise constituerait une première historique : les Pays-Bas ont atteint trois finales de Coupe du monde — 1974, 1978 et 2010 — sans jamais remporter le titre.

« Le fait que j’aie eu raison trois fois de suite ne signifie pas que je dispose d’une boule de cristal magique », a déclaré Klement, rappelant que la chance détermine selon lui environ 50 % de l’issue de chaque rencontre. La phase de groupes du Mondial 2026 débute le 12 juin. Les Pays-Bas sont classés septièmes au classement FIFA et figurent au huitième rang des favoris chez les principaux opérateurs de paris sportifs.