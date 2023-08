Dans le monde luxueux et exclusif des grandes fortunes, une nouvelle application fait sensation : Myria. Réservée aux plus grands noms de l'élite mondiale, cette application révolutionne le concept de conciergerie privée et de club social en ligne. Malgré son lancement récent, Myria serait déjà devenue un incontournable pour les richissimes, offrant un accès privilégié à une expérience unique. Imaginez un club où seuls les privilégiés, dont le patrimoine s'élève en moyenne à environ 600 millions de dollars, peuvent pénétrer.

Le prix d'entrée annuel, exclusivement sur invitation, s'élève à la somme impressionnante de 30 000 dollars rapporte le média américain New York Post. Un montant qui pourrait faire tourner la tête, mais qui est une goutte d'eau pour ces titans de la finance et de la technologie. Derrière cette application de prestige se trouve le fondateur charismatique Rey Flemings, surnommé l'un des "résolveurs de problèmes de l'élite mondiale". Flemings, âgé de 50 ans, incarne l'esprit de Myria en créant une expérience virtuelle sur mesure pour les super-riches. Il a même accordé un accès temporaire à des reporters triés sur le volet, permettant ainsi au grand public d'apercevoir cet univers exclusif.

Myria repousse les limites de l'exclusivité en ne comptant actuellement que moins de 100 membres. Pourtant, ces membres sont les acteurs clés de la Silicon Valley. Des fondateurs et PDG d'entreprises emblématiques côtoient de jeunes prodiges de la technologie qui ont vendu leurs start-ups à des montants astronomiques. Des célébrités, des stars du sport et même des membres de familles royales font également partie de ce cercle ultra-sélect. La magie de Myria réside dans sa capacité à répondre aux moindres désirs de ses membres. Cependant, l'accès à cette plateforme n'est pas donné à tout le monde.

Un processus de "vérification de la valeur nette" ainsi qu'un entretien rigoureux mené par l'équipe de "nominations" sont nécessaires pour franchir les portes virtuelles de ce sanctuaire réservé à l'élite. La force de Myria réside également dans sa discrétion. Elle agit comme un carnet d'adresses en ligne, mettant en relation les membres avec des fournisseurs exclusifs qui ne sont pas accessibles même aux plus aisés d'entre eux. En effet, cette application permet aux riches d'accéder à des expériences, des produits et des services que l'argent ne peut acheter.

Rey Flemings résume le concept de Myria en déclarant : "Même avec tout l'argent du monde, l'accès à certaines choses reste très difficile... Les riches veulent être branchés, et les branchés veulent être riches. Nous sommes une plateforme qui facilite cet échange." En d'autres termes, Myria est bien plus qu'une application, c'est un passeport virtuel pour un monde de luxe et d'exclusivité, où seuls les membres de l'élite ont droit d'entrée.