Après avoir été tenu en échec le dimanche 20 août 2023 au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou sur un score nul et vierge de 0 but partout, le club Coton Fc du Bénin affrontera le dimanche 27 août 2023 au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro l’Asec Mimosas de la Côte d’Ivoire dans le cadre du match retour du 1er tour préliminaire de la Ligue africaine des clubs champions. C’est dans cette optique que la Confédération africaine de football (Caf) a désigné un quatuor arbitral rwandais pour officier cette rencontre.

Il s’agit de Patience Fidèle Rurisa (arbitre central), Justin Karangwa (1er assistant) et Didier Ishimwe (2ème assistant). Quant à Abdoul Karim Twagirumukiza, il est désigné comme le quatrième officiel tandis que le Burkinabé Moussa Dahani est le commissaire au match. Ces officiels seront donc chargés de faire respecter les règles du jeu et de préserver l’intégrité des joueurs tout au long du match. Il faut signaler que pour se qualifier pour le tour suivant, les deux équipes ont besoin nécessairement d’une victoire. Mais dans ce match retour, le club ivoirien part légèrement favori devant la formation béninoise. Les raisons sont que ce club ivoirien joue sur ses propres installations et devant son public. Les Béninois de leur côté doivent sortir le grand jeu pour créer la surprise en terre ivoirienne. Rappelons que la saison dernière, les Béninois avaient perdu 2-0 sur cette même pelouse du stade de Yamoussoukro face aux Ivoiriens.