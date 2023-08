Lionel Messi, l'un des footballeurs les plus célèbres et talentueux au monde, ne laisse rien au hasard quand il s'agit de sa sécurité. Depuis son transfert à l'Inter Miami CF, David Beckham, le président du club, a fait un pas supplémentaire pour s'assurer du bien-être de sa vedette. Pour ce faire, il a engagé Yassine Chueko, un garde du corps très compétent, qui accompagne Messi absolument partout. Chueko est rapidement devenu une célébrité sur les réseaux sociaux après avoir été vu aux abords du terrain lors des matchs de l'Inter Miami, gardant un œil constant sur Messi.

La diligence de Chueko sur le terrain

Le niveau de diligence et d'attention de Chueko envers Messi est exemplaire. Par exemple, lors d'un match de la Leagues Cup contre l'Union de Philadelphie le 15 août, Chueko a été vu en action alors qu'il empêchait un partisan d'atteindre Messi après avoir sauté sur le terrain. Ce n'est pas seulement pendant les matchs que Chueko est en mode de protection à 100 % ; il est également là avant et après les événements, ainsi que lors des sorties publiques de Messi avec sa famille.

Le niveau de compétence et d'expérience de Yassine Chueko n'est pas à prendre à la légère. Selon des informations publiées par le quotidien "La Nacion", Chueko est un ancien Navy SEAL, ayant servi en Irak et en Afghanistan. Son expertise ne s'arrête pas là. Il est également un spécialiste des arts martiaux et de la boxe. Autant dire que Messi est entre de bonnes mains.

Une légende du football

Lionel Messi, souvent considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, a connu une carrière exceptionnelle, marquée principalement par son passage légendaire au FC Barcelone où il a établi de nombreux records et remporté d'innombrables trophées. Cependant, en 2021, à la suite de complications financières du club catalan liées au respect du plafond salarial instauré par la Liga, Messi a pris la décision douloureuse de quitter Barcelone après plus de deux décennies. Il a alors rejoint le Paris Saint-Germain (PSG), ajoutant une nouvelle dimension à son palmarès. Son séjour à Paris a été relativement de courte durée. Mais son nouveau club veut prendre soin de lui financièrement, mais aussi de sa sécurité.

La recommandation de Beckham

David Beckham, connaissant l'importance de Messi non seulement pour son équipe mais aussi pour le football mondial, est celui qui aurait recommandé cette mesure exceptionnelle. Selon le magazine "Sports Illustrated", il s'agirait d'une initiative personnelle du président du club, mettant en évidence le sérieux avec lequel la question de la sécurité de Messi est abordée au sein de l'Inter Miami CF.