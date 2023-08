Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, souhaite renforcer la sécurité de son pays pour lutter contre le terrorisme. Par conséquent, il a commencé à embaucher 1500 gendarmes auxiliaires. Après avoir été formés, ces jeunes soldats sont capables de protéger la couleur du pays. Au Centre d'instruction de la Gendarmerie nationale à Gaoua, les jeunes soldats ont suivi une formation de cinq mois. Au cours de la formation, l'accent a été mis sur les compétences pratiques et les qualités personnelles nécessaires pour agir en tant que soldats et combattants opérationnels.

En fait, les gendarmes auxiliaires, qui font partie de la gendarmerie nationale, ont été choisis pour augmenter les effectifs existants et renforcer la présence sécuritaire du pays. Selon le chef d'État-major de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Évrard Somda, la formation est cruciale en raison de la situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso. Ces jeunes gendarmes auxiliaires seront bénéfiques pour les opérations en cours.

Aussi, ces jeunes soldats formés ont également pris l'engagement de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises au service de leur nation. Il convient de souligner que l'objectif principal des soldats est de mener des opérations réalisables dans le but de lutter contre toutes les formes de terrorisme. Notons qu'Ibrahim Traoré prévoit de mener une lutte offensive et milicienne contre le terrorisme. De plus, les autorités affirment avoir recruté environ 90 000 « volontaires pour la défense de la patrie » (VDP), des supplétifs civils fréquemment accusés de bavures contre les civils, dans le but d'appuyer l'armée.