Selon une communication de la direction générale de campagne de Mamadou Touré, les affiches du ministre ivoirien ont été retirées et remplacées par des affiches du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En effet, le samedi 26 août 2023, dans la commune de Daloa, la Direction de campagne du candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux régionales dans le Haut-Sassandra a constaté la dégradation de plusieurs affiches de son candidat.

Selon la direction, trois affiches de 12 mètres carrés ont été arrachées et ont été remplacées par des affiches du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA). Face à cet acte, la Direction régionale de campagne du RHDP dans le Haut-Sassandra témoigne à l'opinion nationale et internationale des risques de violence que le PDCI et ses alliés courent lors des élections du 2 septembre en raison de ces actes anti-démocratiques et inciviques. De plus, la Direction régionale de campagne du RHDP dans le Haut-Sassandra demande au PDCI et à ses alliés de mettre fin à ces actes provocateurs qui ne permettront pas de maintenir la sérénité pendant la campagne électorale.

Par ailleurs, la Direction régionale de campagne du RHDP du Haut-Sassandra exhorte ses militants à maintenir leur sérénité, à rester concentrés et à être mobilisés pour assurer la victoire de leurs candidats aux élections locales. Finalement, la Direction régionale de campagne du Haut-Sassandra a le pouvoir de contacter les autorités compétentes afin de poursuivre les personnes qui commettent des actes de vandalisme.