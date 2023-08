Le géant américain des technologies, Apple, a mis en garde contre une pratique courante faite par de nombreux détenteurs de téléphones portables. La firme créée notamment par Steve Jobs a recommandé de ne pas dormir la nuit en laissant son smartphone à la charge près de soi. D’après lui, il s’agit là d’une erreur qui peut s’avérer mortelle. Cet avertissement a été lancé aux utilisateurs d’iPhone, qui laissent leur téléphone en charge sur le lit. Pour Apple, c’est une chose qui ne doit jamais être faite, car elle pourrait « entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'iPhone ou à d'autres biens ».

Il peut y avoir une surchauffe

Apple a par ailleurs mis l’accent sur le fait que la situation pourrait s’aggraver si l’iPhone est recouvert et ne peut pas recevoir correctement de l’air pendant la charge. En conséquence, il peut y avoir une surchauffe qui peut découler même sur un incendie. Dans une note officielle de sécurité, la firme a écrit : « Ne dormez pas sur un appareil, un adaptateur secteur ou un chargeur sans fil, et ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Gardez votre iPhone, l'adaptateur secteur et tout chargeur sans fil dans une zone bien ventilée lors de l'utilisation ou de la charge. Faites particulièrement attention si vous avez une condition physique qui affecte votre capacité à détecter la chaleur contre le corps ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un avertissement vient d’Apple. Dans une interview accordée au magazine GQ, Tim Cook, PDG d’Apple, avait mis en garde contre une trop longue exposition aux écrans d’iPhone. D’après lui, les smartphones contribuent à créer une forme de fracture sociale en érigeant des sortes de barrières invisibles entre les individus. Au cours de son intervention, Tim Cook avait également recommandé de privilégier les discussions avec des personnes plutôt que d'avoir le nez chaque fois plongé sur l'écran de son iPhone. « Si vous regardez le téléphone plus que vous ne regardez dans les yeux de quelqu’un, vous faites la mauvaise chose. Nous ne voulons pas que les gens utilisent trop nos téléphones » avait-il ajouté.