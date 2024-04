Huawei bat l’iPhone et Samsung avec une fonction inédite

Devenu l’un des principaux acteurs de la téléphonie mondiale, le géant chinois Huawei vient de dévoiler ses nouveaux smartphones. Il s’agit de la gamme Pura 70. Celle-ci sera composée du Pura 70 “normal” ainsi que de ses versions Pro, Pro+ et enfin Ultra. Des smartphones qui seront vendus en Chine uniquement.

Et ces téléphones ont de quoi faire des jaloux. En effet, en ce qui concerne l’écran, les technologies sont de pointe. Dalles FHD+ de 6.8 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, pour une expérience utilisateur tout simplement exceptionnelle. Mais ce n’est pas tout ! L’appareil photo se trouve à l’arrière gauche du mobile. Une triple caméra, pour des images de qualité exceptionnelle.

Huaweise annonce la gamme Pura 70

Et c’est bien là où Huawei se différencie d’Apple ou de Samsung. Avec un capteur principal de 50 Mpx, le Pura 70 pourra compter sur un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx (contre 12.5 pour le 70 Pro, Pro+ et Ultra) ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 12 Mpx (contre 48 Mpx pour le 70 Pro et Pro+ et enfin, 64 Mpx pour l’Ultra). Des chiffres qui n’ont pas manqué de soulever l’intérêt général.

Sur X (anciennement Twitter) des internautes ont d’ailleurs publié des images filmées par le Pura 70 Ultra. Sa prise en mouvement est exceptionnelle et de grande qualité, permettant ainsi de profiter d’un visuel d’exception, ce qui n’est pas encore le cas chez ses principaux concurrents. D’ailleurs, on imagine qu’Apple et Samsung, les deux montres de la téléphonie internationale, ne manqueront pas de réagir après un tel effet d’annonce.

Un smartphone disponible en Europe ?

Un téléphone promis au marché chinois, pour le moment. En effet, Huawei est toujours la cible de sanctions américaines. La marque ne commercialisera donc pas son smartphone sur le sol américain. Quid de l’Europe ? Pour le moment, aucune information n’a filtré, mais il est possible que le groupe chinois tente d’étudier un lancement avec les instances européennes dans les semaines à venir.