L'éminent artiste ivoirien et ambassadeur de paix pour la CEDEAO, Alpha Blondy, a exprimé dans une vidéo diffusée sur la toile, son inquiétude face aux rumeurs d'une possible intervention armée de la CEDEAO contre le Niger. Fort de son rôle d'ambassadeur, il appelle les autorités de la CEDEAO à la retenue, insistant sur le fait qu'une telle intervention serait une grave erreur. Alpha Blondy met en garde contre les conséquences géostratégiques d'une telle guerre. Selon lui, l'Europe n'a jamais souhaité voir une guerre sur son sol, et il craint que des puissances extérieures ne cherchent à déplacer le conflit russo-ukrainien en Afrique.

Il évoque la présence militaire notable de différents pays comme les États-Unis, la France, la Russie et la Chine dans des régions clés d'Afrique, notamment au Tchad et à Djibouti. La Côte d'Ivoire, pays de dialogue et de paix, a toujours privilégié la diplomatie, rappelle-t-il. Citant le président Félix Houphouët-Boigny, Alpha Blondy souligne que "la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement". Il est convaincu que la meilleure victoire pour l'Afrique serait d'éviter la guerre. Avec ses richesses non exploitées et ses jeunes bien formés, l'Afrique est souvent considérée comme l'avenir du monde. Il serait donc imprudent de sacrifier ce potentiel dans un conflit.

Alpha Blondy n'hésite pas à interpeller directement les dirigeants internationaux et africains. Il exhorte le président français, Emmanuel Macron, à éviter de déclencher un conflit sur le continent africain, et demande également aux leaders du Niger, du Mali et du Burkina Faso de privilégier le dialogue et la négociation. L'artiste suggère que plutôt que de former une armée pour combattre leurs frères africains, les membres de la CEDEAO devraient se rassembler pour lutter contre le terrorisme qui sévit dans plusieurs pays de la région.

En conclusion, Alpha Blondy implore tous les acteurs concernés de réfléchir profondément avant de prendre des décisions. Il évoque le risque de sacrifier le capital humain de l'Afrique si une guerre devait éclater. Son message est clair : éviter le conflit, chercher des solutions pacifiques et intelligentes, pour le bien de tous. Il appelle également les militaires à ne pas faire de mal à Bazoum.