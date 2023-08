Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l'Extérieur du Burkina Faso, Rouamba Olivia, et le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali, Abdoulaye Diop, sont en visite à Niamey sur l'ordre de leur gouvernement. Ils ont eu une réunion de travail avec des membres du gouvernement de transition nigérien accompagnés de délégations. En effet, la visite des autorités à Niamey fait partie de la tradition d'échanges et de consultations visant à renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre les trois pays depuis leur accession à la souveraineté internationale.

De plus, les ministres du Burkina Faso et du Mali ont exprimé leur solidarité et leur soutien au Niger en réponse aux sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. C'était une opportunité pour tous d'exprimer leur point de vue concernant les sanctions de la CEDEAO appliquées au peuple nigérien. En outre, Omar Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères, a aperçu et lu le communiqué transmis par Niamey, qui indique qu'il autorise, en cas d'attaque, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien.

Malgré cela, le Général Tchiani pense que l'intervention militaire prévue par la CEDEAO ne serait qu'une visite médicale sur le territoire nigérien. Pour rappel, ce vendredi, les ambassadeurs des Républiques Fédérales du Nigeria et d'Allemagne ont retiré leur agrément auprès du ministère nigérien des Affaires étrangères. Les ambassadeurs Mohamed Usman et Olivier Schnakenberg ont un délai de 48 heures pour quitter le pays nigérien.