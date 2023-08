La Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ) et son industrie de textile ont, à travers de nouveaux avis de recrutement, annoncé qu’ils recrutent à cinq différents postes à savoir : Technicien de ligne de distribution électrique - Opérateur ZSS - Responsable RH- Recrutement - Assistant RH - Immigration - Responsable RH - Paie - Responsable de Magasin. Les candidats intéressés peuvent soumettre leur Curriculum Vitae (CV) en version française ou anglaise au plus tard le 31 août et le 4 septembre 2023 selon les postes choisis. Lire les communiqués pour toutes les précisions et conditions à remplir.

Recrutement à la ZONE INDUSTRIELLE GLO-DJIGBE (GDIZ)

1- Technicien en ligne de distribution électrique

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Installer, entretenir, vérifier et réparer les équipements de production, de distribution et de transmission des lignes électriques.

• Installer et entretenir les équipements utilisés pour transmettre l'électricité, tels que les transformateurs, les générateurs, les régulateurs, les interrupteurs, les disjoncteurs, les condensateurs, les bobines d'induction, etc.

• Inspecter et tester les équipements électriques et les appareillages de commutation pour garantir leur bon fonctionnement et localiser les défauts électriques à l'aide de divers instruments tels que des voltmètres, des ampèremètres et d'autres appareils de test.

• Réparer ou remplacer les équipements et appareils électriques défectueux

• Rapports complets de tests et de maintenance

QUALIFICATIONS MINIMALES

• CAP ou Bac F3 en génie électrique

• 5 ans minimum d'expérience solide dans les réseaux électriques

• Tenue de dossiers

• Connaissances informatiques de base

• Excellentes compétences en communication verbale, écrite et interpersonnelle

• Bonnes compétences analytiques et en résolution de problèmes

• Être bilingue en anglais et en français

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae (CV) en version française ou anglaise au plus tard le 4 septembre 2023 à l'adresse mail suivante : hr.sipi@arisenet.com en veillant à mettre l'intitulé du poste à pourvoir dans l'objet de l'email.

Seuls les candidat-e-s présélectionné.e.s seront contacté.e.s.

NB: Les candidatures féminines sont fortement encouragées

2- Opérateur ZSS

• Installation, maintenance et dépannage des équipements électriques aux postes sources

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Inspection régulière pour détecter les dysfonctionnements et les pannes

• Réaliser des tests et des mesures de contrôle pour garantir la qualité du réseau électrique

• Répondre aux coupures de courant ou aux incidents aux postes sources

• Suivi des procédures de sécurité et respect des normes en vigueur

• Rédaction de rapports de travaux et fiches techniques

QUALIFICATIONS MINIMALES

• Bac F3 ou BTS en génie électrique et licence professionnelle en électricité ou maintenanceindustrielle

• 5 ans minimum d'expérience solide dans les sous-stations électriques HT

• Tenue de dossiers

•. Connaissances informatiques de base

• Excellentes compétences en communication verbale, écrite et interpersonnelle

• Bonnes compétences analytiques et en résolution de problèmes

• Être bilingue en anglais et en français

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae (CV) en version française ou anglaise au plus tard le 4 septembre 2023 à l'adresse mail suivante : hr.sipi@arisenet.com en veillant à mettre l'intitulé du poste à pourvoir dans l'objet de l'email.

Seuls les candidat-e-s présélectionné.e.s seront contacté.e.s.

NB: Les candidatures féminines sont fortement encouragées

3- Assistante RH Immigration (Industrie textile de GDIZ)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Planifier et coordonner les procédures et systèmes administratifs d'immigration Assister les expatriés dans les différentes étapes liées à l'immigration

• Suivre rigoureusement les différentes étapes d'établissement d'une carte de séjour • Assurer une circulation fluide et adéquate des informations avec les différents partenaires et prestataires

• Avoir un contact facile dans la gestion des relations avec les différents prestataires

• Gérer des plannings et des délais courts

• Collaborer étroitement avec l'administration RH pour le suivi des visas des contrats d'expatriés et de leurs permis de travail

• Anticiper et résoudre les problèmes, fournir des conseils cohérents aux expatriés tout au long du processus

• Communiquer et interagir efficacement et collaborer avec les services RH et Admin.

• Savoir négocier des délais courts pour la préparation de divers actes.

QUALIFICATIONS MINIMALES

• Bac + 3 en gestion des ressources humaines ou équivalent

• 3 ans d'expérience dans le suivi des processus avec l'immigration

• Bonne connaissance des démarches administratives pour l'établissement d'une carte de séjour

• Capacité à travailler sous pression

• Compétences en gestion du temps pour s'adapter à des délais courts

• Compétences analytiques pour prendre des décisions judicieuses qui ont un impact sur l'organisation

• Compétences organisationnelles pour gérer habilement un large éventail d'informations et de documents

• Bonne connaissance de l'anglais et du français, tant à l'oral qu'à l'écrit

• Maîtrise de MS Office et capacité à se familiariser avec les programmes, logiciels et systèmes spécifiques à l'entreprise.

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae (CV) en version française ou anglaise au plus tard le 31 août 2023 à l'adresse mail suivante :

hr.textile@arisenet.com en veillant à mettre l'intitulé du poste à pourvoir dans l'objet de l'email.

Seuls les candidat-e-s présélectionné.e.s seront contacté.e.s.

NB: Les candidatures féminines sont fortement encouragées

4- Chargée de recrutement RH (Industrie textile de GDIZ)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Conception et mise à jour des fiches de poste

• Rechercher des candidats potentiels sur les réseaux sociaux de l'entreprise

• Élaboration d'e-mails de recrutement pour attirer des candidats passifs

• Annoncer les offres d'emploi sur la page Carrières de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, sur les sites d'emploi et en interne.

• Gérer et superviser le cycle complet de recrutement en sélectionnant les candidats, en organisant et en menant des entretiens et en traitant en temps opportun les demandes de renseignements générales relatives aux postes vacants.

• Gérer le nouveau processus de démarrage, y compris l'intégration, tous les documents requis, la documentation et le référencement des candidats

• Veiller à ce que les employés des nouvelles soient accueillis avec chaleur et professionnalisme

• Aider à la gestion des processus d'administration des RH, y compris la tenue de dossiers précis, le classement et la production de rapports

• Collaborer avec les gestionnaires pour identifier les futurs besoins d'embauche. • Fournir un soutien RH complet et confidentiel à tous les employés.

QUALIFICATIONS MINIMALES

• Baccalauréat en ressources humaines

• Une expérience avérée de 03 ans en tant que recruteur RH ou responsable RH

• Expérience avec les techniques d'approvisionnement

• Bonne connaissance du droit du travail béninois et des bonnes pratiques RH

• Solides compétences en leadership et capacité à travailler sous pression et dans des délais serrés.

• Compétence pour construire et gérer efficacement des relations interpersonnelles à tous les niveaux de l'entreprise

• Solides compétences en communication verbale et écrite

• Être orienté résultat.

• Code moral et éthique fort

• Maîtrise de l'anglais et du français

• Compétence en Microsoft Office, ainsi qu'en outils de gestion et de présentation d'entreprise

• Excellentes compétences administratives

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae (CV) en version française ou anglaise au plus tard le 31 août 2023 à l'adresse mail suivante :

hr.textile@arisenet.com en veillant à mettre l'intitulé du poste à pourvoir dans l'objet de l'email.

Seuls les candidat-e-s présélectionné.e.s seront contacté.e.s.

NB: Les candidatures féminines sont fortement encouragées

5- Directeur de magasin (industrie textile de GDIZ)

• Assurer la gestion du magasin conformément aux politiques et procédures de l'entreprise

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Contrôler l'état des stocks, superviser les approvisionnements (réception des commandes), préparer et réaliser les inventaires

• Maintenir des normes exceptionnelles de gestion de magasin

• Former les membres de son équipe et assurer la bonne répartition des tâches

• Proposer des idées innovantes pour une bonne organisation du magasin

• Gérer des délais courts

• Anticipe et résout les problèmes, fournit des conseils cohérents.

• Effectue des tâches supplémentaires liées aux responsabilités du poste.

QUALIFICATIONS MINIMALES

• Master en commerce, logistique et domaines connexes

• 5 à 10 ans d'expérience réussie en gestion de magasin

• Expérience réussie avérée en tant que gérant de magasin

• Compétences en gestion du temps pour s'adapter à des délais courts

• Compétences en gestion de clientèle

• Compétences organisationnelles pour gérer habilement un large éventail d’informations

• Bonnes compétences en gestion d'équipe

• La maîtrise de l'anglais est obligatoire

• Maîtrise de MS Office avec la capacité de se familiariser avec les programmes, logiciels et systèmes spécifiques à l'entreprise.

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae (CV) en version française ou anglaise au plus tard le 31 août 2023 à l'adresse mail suivante :

hr.textile@arisenet.com en veillant à mettre l'intitulé du poste à pourvoir dans l'objet de l'email.

Seuls les candidat-e-s présélectionné.e.s seront contacté.e.s.

NB: Les candidatures féminines sont fortement encouragées