La Corée du Nord continue de montrer ses muscles face aux États-Unis et leurs alliés de la sous-région. En effet, selon les informations publiées ce lundi 14 août 2023, par les médias nord-coréens, le leader Kim Jong Un a effectué une fois de plus des visites dans les principales usines de munitions du pays. Aussi, a-t-il ordonné que la production de missiles et d’autres armes augmente. À en croire l’agence de presse centrale coréenne, le numéro un nord-coréen a visité, vendredi et samedi derniers, des usines de fabrication des missiles tactiques, des obus d’artillerie ou encore des véhicules blindés, entre autres.

Avoir des missiles en quantité importante

À cet endroit, le dirigeant a donné pour objectif d’ « augmenter considérablement » la capacité de production de missiles. Cela, à en croire le média officiel KCNA, afin de les avoir en quantité importante pour satisfaire les besoins des unités militaires de première ligne. « Le niveau qualitatif des préparatifs de guerre dépend du développement de l'industrie des munitions et l'usine porte une responsabilité très importante dans l'accélération des préparatifs de guerre de l'Armée populaire (nord)-coréenne » a-t-il ajouté. Toujours au cours de sa visite, Kim Jong Un a également exhorté à la fabrication de lanceurs de missiles plus moderne.

« Une guerre imminente »

Pour rappel, la visite effectuée par Kim Jong Un est intervenue plusieurs jours après qu’il a donné l’ordre à son armée de se préparer à « une guerre imminente ». Cette annonce avait eu lieu dans le même temps où il a démis de ses fonctions le général en chef de l'armée nord-coréenne, marquant ainsi un remaniement significatif au sein de la direction militaire du pays. Le général Pak Su Il a été limogé de son poste de chef d'état-major général, tandis que le vice-maréchal Ri Yong Gil a été promu pour le remplacer, conformément aux informations relayées par l'agence de presse centrale coréenne.