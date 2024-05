Terres rares au Maghreb: 2 régions révèlent leur potentiel

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

L’Algérie ouvre un nouveau chapitre dans le secteur minier avec des résultats encourageants issus de l’exploration de lithium dans les régions de Tamanrasset et In Guezzam. Cette annonce, faite par le ministère de l’Énergie et des Mines algérien, ouvre des perspectives économiques et technologiques importantes pour le pays.

L’exploration préliminaire, menée conjointement par des experts miniers algériens et le groupe chinois Ganfeng Lithium Group, a révélé des indices prometteurs sur la présence de lithium ainsi que d’autres ressources minérales rares telles que le wolfram, le tungstène, le nobélium et le tantale. Ces découvertes soulignent le potentiel minier significatif de ces régions et ouvrent la voie à des projets d’exploration et de développement à moyen et long termes.

La collaboration entre les experts algériens et chinois a été cruciale dans la réalisation de ces découvertes. Cette coopération stratégique permet non seulement de partager des connaissances et des expertises, mais aussi de bénéficier du savoir-faire et des technologies de pointe dans le domaine de l’exploration minière.

Lors d’une réunion présidée par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, les résultats de l’exploration ont été discutés en profondeur. Cette rencontre a rassemblé des représentants du gouvernement ainsi que des dirigeants de différentes entités impliquées dans le secteur minier. L’accent a été mis sur l’importance stratégique de la recherche et de l’exploration des matériaux rares, qui sont essentiels pour la croissance économique et le développement durable.

M. Arkab a souligné l’engagement du gouvernement à soutenir les travaux de recherche et d’exploration dans ce domaine. Il a également insisté sur la nécessité de mettre en place un plan d’action clair, basé sur des études approfondies, afin de concrétiser les découvertes faites lors de l’exploration préliminaire.

La renommée mondiale du groupe chinois Ganfeng Lithium Group apporte une crédibilité supplémentaire à ces découvertes. Leader dans l’exploitation et la transformation du lithium, le groupe est reconnu pour son expertise et son engagement en matière d’innovation et de protection de l’environnement.

Le lithium revêt une importance cruciale dans de nombreuses industries modernes, notamment dans la fabrication de batteries utilisées dans les véhicules électriques, les appareils électroniques et les technologies vertes. En tant que composant essentiel de la transition mondiale vers une économie plus propre, la disponibilité de lithium en Algérie ouvre de nouvelles opportunités pour le pays dans le contexte de l’évolution des technologies et des marchés mondiaux.