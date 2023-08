Du lundi 14 au vendredi 18 août 2023, 40 communes du Bénin ont été retenues pour accueillir l’orientation des bacheliers, ceci dans le cadre du classement et de la sélection des admis au Baccalauréat session unique de juin 2023 que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesrs) organise. Ces 40 communes sont Cotonou, Ouidah, Abomey-Calavi, Allada et Toffo, Porto-Novo, Ifangni Sakété, Pobè et Kétou, Comé, Lokossa, Athémé et Bopa, Dogbo, Aplahoué, Klouékanmè et Toviklin, Abomey, Bohicon, Djidja, Covè et Agbangnizoun, Dassa, Glazoué, Savè et Savalou, Natitingou, Tanguiéta, Kouandé,Bassila ,Djougou et Copargo, Tchaourou, Parakou ,Nikki et Bembèrèkè, Gogounou, Kandi et Banikoara .

Les nouveaux bacheliers sont également invités à effectuer massivement le déplacement pour s’informer sur les filières de formations disponibles dans les universités, les débouchés, les conditions académiques d’admission ainsi que celles liées à l’opération du choix de filières sur la plateforme https://apresmonbac.bj dédiée à cet effet. Il faut signaler que ces séances d’orientation des bacheliers que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a initié à l’intention des candidats qui ont décoché leur Bac cette année est d’une importante capitale pour eux. Cela leur permet de ne pas faire un mauvais choix de filière.