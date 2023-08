La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) envisage une rencontre entre le président Bola Tinubu et son homologue américain, M. Joe Biden, pour parler d'une possible intervention militaire en République du Niger dans le but de restaurer un régime démocratique dans le pays. Cela a été révélé hier après que l'ambassadrice Molly Phee, l'envoyée spéciale du président américain et secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, a rendu visite à Tinubu à Abuja.

En effet, l'ambassadrice Phee a étendu "l'invitation exclusive" de Biden à rencontrer le président nigérian fin septembre afin de faire avancer les discussions sur la crise du Niger en marge de l'Assemblée général. Notons que la CEDEAO a mené les efforts régionaux pour éliminer les putschistes de la République du Niger qui ont renversé le président Bazoum le mois dernier. Aussi, l'organisme régional a condamné les sanctions imposées à la République du Niger, entre autres mesures visant à contraindre les putschistes à démissionner. De plus, le Nigeria a interrompu l'approvisionnement en électricité au pays voisin.



« Nous savons que nous pouvons faire davantage pour encourager les investissements américains à grande échelle au Nigeria et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec vous pour y parvenir, dans le cadre des efforts visant à renforcer l'économie nigériane et l'économie régionale. Nous apprécions votre volonté de créer un environnement propice à cela. Le président Joe Biden demande à vous rencontrer en marge de l’AGNU et vous êtes le seul dirigeant africain qu’il a demandé à rencontrer. C'est une marque de sa haute estime pour votre leadership », a déclaré dans un communiqué le conseiller spécial de Tinubu pour les médias et la publicité, Ajuri Ngelale, citant l'envoyé spécial américain.



Le président Tinubu a répondu à l'invitation en affirmant que la démocratie n'est jamais terminée, même dans les démocraties développées, comme on l'a vu récemment en Amérique et dans d'autres démocraties émergentes dans le monde. Plus tôt, le président nigérian a déclaré qu'il ne ferait que défendre les intérêts de l'État nigérian dans son approche de la gestion de l'impasse régionale par la CEDEAO. Par ailleurs, il a conseillé à Phee de s'assurer que la politique américaine travaille intentionnellement avec les démocraties africaines indépendantes lorsque des forces antidémocratiques à l'intérieur et à l'extérieur du continent les attaquent.