Iphones: Apple annonce des fonctions inédites sur mobile

Depuis le lancement de son premier iPhone en 2007, Apple a régulièrement innové dans le domaine de la téléphonie mobile, introduisant des technologies de rupture qui ont transformé la manière dont nous communiquons, travaillons et nous divertissons. Du premier écran tactile multipoint qui a éliminé le clavier physique, en passant par l’assistant vocal Siri et la technologie Face ID pour la reconnaissance faciale, chaque génération d’iPhone a apporté son lot de nouveautés.

Ce mercredi, Apple a franchi une nouvelle étape avec l’annonce de fonctionnalités révolutionnaires pour ses dispositifs mobiles, promettant une expérience utilisateur encore plus immersive et accessible. Parmi les innovations dévoilées, une fonction particulièrement impressionnante est le contrôle de l’appareil par le suivi oculaire. Cette technologie permet aux utilisateurs de naviguer dans leurs applications simplement en bougeant les yeux, sans toucher l’écran.

Développée avec une intelligence artificielle avancée, cette fonction de Suivi oculaire utilise la caméra frontale pour une configuration rapide et une calibration en quelques secondes. Elle est spécialement conçue pour les personnes à mobilité réduite, mais bénéficiera à tous en offrant une nouvelle façon de communiquer avec la technologie.

Tim Cook, le PDG d’Apple, a souligné l’engagement de l’entreprise envers l’innovation continue : « Nous croyons profondément au pouvoir de transformation et d’innovation pour enrichir la vie des gens ». Il a également assuré que les données collectées par cette nouvelle fonctionnalité resteraient sécurisées et privées, conservées uniquement sur l’appareil et non partagées avec Apple ou d’autres entités.

En plus du Suivi oculaire, Apple a annoncé d’autres fonctionnalités destinées à améliorer le bien-être des utilisateurs. Parmi elles, les indices de mouvement des voitures pour combattre le mal des transports et la fonction Musique haptique qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de ressentir la musique à travers des vibrations.

La fonction Écoute de la parole atypique vise à aider les utilisateurs atteints de conditions affectant la parole, tels que la paralysie cérébrale, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou suite à un AVC, en améliorant la reconnaissance vocale pour une variété de discours. Cette technologie ouvre de nouvelles possibilités pour ceux qui risquent de perdre leur capacité à s’exprimer.

Avec ces avancées, Apple continue de pousser les limites de ce que la technologie mobile peut offrir. Les nouvelles fonctionnalités devraient être accessibles d’ici la fin de l’année 2024, avec d’autres annonces prévues dans les mois à venir, témoignant de l’engagement continu d’Apple à révolutionner l’expérience utilisateur.