Ousmane Sonko (DR)

À Dakar, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, s’est livré à une critique virulente de la politique française et occidentale en présence de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, connu pour son opposition farouche au président français, assistait à une conférence sur les relations Afrique-Europe. Sonko, énergiquement soutenu par un auditoire d’étudiants, a exposé les failles de l’interaction occidentale avec l’Afrique, soulignant un manque de respect pour la souveraineté africaine.

Lors d’une conférence à l’université de Dakar, le Premier ministre sénégalais a mis en cause directement la France pour son rôle durant les troubles politiques qui ont marqué son opposition au régime de Macky Sall. Accusant le président Macron d’encourager la répression, Sonko a dépeint un tableau sombre des relations franco-sénégalaises, mentionnant des incitations à la persécution et même à la violence contre ses partisans.

Jean-Luc Mélenchon, présent lors de l’événement, n’a pas semblé s’opposer aux propos de Sonko, critiquant également la posture de la France envers les régimes africains. Sonko, qui a été emprisonné et empêché de se présenter aux élections jusqu’à récemment, a salué la victoire de son remplaçant, Bassirou Diomaye Faye, qui incarne, selon lui, un renouveau politique loin de l’influence néocoloniale.

Le Premier ministre a également évoqué les positions françaises en matière de sécurité, questionnant la pertinence de maintenir des bases militaires françaises au Sénégal. Il a plaidé pour une refonte des accords de défense qui respecte l’autonomie du Sénégal, tout en affirmant sa volonté de collaborer sur des bases équitables.

En matière de droits sociaux et culturels, Sonko a exprimé son désaccord avec l’Occident sur des questions telles que l’homosexualité et les normes de genre. Il a mis en garde contre les tentatives d’imposer des modes de vie non conformes aux valeurs africaines, soulignant que cela pourrait engendrer des tensions et des conflits culturels significatifs.

Le Premier ministre sénégalais a réaffirmé sa volonté de défendre la souveraineté de son pays et de résister à ce qu’il perçoit comme des tentatives de domination ou de stigmatisation par des puissances étrangères, notamment en matière de pratique religieuse et de modes de vie.