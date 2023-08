Les enseignants, élèves, étudiants et autres usagers de l’école, effectueront le 18 septembre prochain la rentrée scolaire 2023-2024. Avant donc cette rentrée, certaines primes sont payées aux enseignants afin que ces derniers puissent préparer convenablement cette rentrée. Mais, il y a des problèmes autour de ce paiement de primes à ces enseignants. C’est pour dénoncer cet état de chose que le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), Noël Chadaré a fait une sortie médiatique ce jeudi 24 août 2023 à la Bourse de travail de Cotonou. Il a dénoncé le saucissonnage des primes des enseignants par le ministère des enseignements maternel et primaire et celui du secondaire.

« Nous avons appris de source digne foi, que les deux ministères du sous-secteur de l’enseignement maternel et primaire et du secondaire s’apprêtent à saucissonner les primes », a-t-il déclaré. Selon Noël Chadaré, cela « est contraire jusque-là à ce qui a été toujours fait ». C’est pourquoi, il a exigé que « toutes les primes soient données en bloc, d’un trait aux enseignants à la veille de la rentrée ou le jour de la rentrée ». Pour lui, il n’est pas question de donner une partie maintenant, de fractionner les primes et de saucissonner ces primes sur les mois à venir. Ce serait dit-il, « une entorse que la Cosi-Bénin n’est pas d’accord avec ».

Le Secrétaire général de la COSI-Bénin a précisé que « c’est une façon de dévoyer l’esprit qui a présidé à ces primes-là aux payes » et que « cet esprit permet de faciliter aux enseignants la rentrée ». « Donc il n’est pas question de dévoyer cet esprit et de décider de faire autres choses », a martelé Noël Chadaré. Le premier responsable de la COSI-Bénin a laissé entendre qu’« on ne peut pas faire quelque chose pour les enseignants sans eux » et que comme on le dit : ‘’ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous’’. C’est pour cela que la COSI-Bénin demande aux ministères concernés notamment primaire et secondaire « de verser les primes entièrement » et il a invité les enseignants à rester mobiliser afin que ces primes soient libérées dans sa totalité.

En ce qui concerne que la situation des Aspirants aux métiers d’enseignants (AME), le Secrétaire général de la COSI-Bénin a invité le gouvernement à se pencher sur leur situation. Pour lui, les AME sont dans l’inquiétude. Il a rappelé qu’ «on a annoncé que les AME qui ont déjà fait 3 ans vont être reversés dans le corps des contractuels». Avant qu’ils ne soient versés dans ce corps de contractuels, l’Etat avait annoncé une formation pour eux aux mois de juillet et d’août et qu’« à l’issue de cela, on décidera de ceux qui vont être reversés ».

Mais jusque-là affirme-t-il, « juillet est passé , août est passé et on n’ a aucune annonce et les intéressés sont là , attendent dans l’inquiétude ». C’est pourquoi, Noël Chadaré a exigé que «le gouvernement doit pouvoir communiquer autour de cela». Il a déclaré qu’«il faut que le gouvernement qui a donné sa parole aux syndicats après les échanges » qu’ils ont eu, «passe à l’acte pour que ça ne traine pas encore afin que les intéressés soient apaisées».