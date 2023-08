La mer de Béring est devenue ces derniers jours le théâtre d'une démonstration de force navale entre les grandes puissances. Si des navires russes et chinois ont déjà patrouillé dans cette région auparavant, la taille actuelle de leur flottille, comprenant onze navires naviguant près des îles Aléoutiennes, n'est pas passée inaperçue. Bien que ces navires n'aient pas pénétré dans les eaux territoriales américaines, leur présence massive a poussé les États-Unis à déployer quatre destroyers en guise de réponse.

La formation de ce groupe naval russo-chinois est exceptionnelle non seulement en termes de nombre mais aussi en termes de collaboration entre ces deux nations. Dan Sullivan, sénateur républicain de l’Alaska, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette action conjointe en qualifiant cette démonstration de force d'"inédite" lors d'une interview accordée à Fox News. Pour lui il s'agit d'une nouvelle d'agression de la Chine et de la Russie envers les USA. Il a exprimé son inquiétude quant à la proximité de ces navires des côtes américaines et a souligné l'implication accrue de la Russie et de la Chine dans une ère marquée par une agression autoritaire.

Les détails exacts concernant l'heure et le lieu de cette démonstration navale restent pour l'instant confidentiels. Cependant, les médias des trois nations concernées, dont l’agence russe Sputnik, ont partagé des informations sur la situation. La Russie et la Chine ont déployé un mélange de navires anciens et modernes, mettant en avant à la fois leur héritage maritime et les avancées récentes en matière de technologie navale.

Les USA sont-ils prêts en cas d'affrontements dans la région?

Cette démonstration de force dans la mer de Béring révèle une évolution significative des relations internationales et stratégiques. La montée en puissance militaire des actions de la Russie et de la Chine, ainsi que la réponse prompte des États-Unis, suggèrent que les eaux internationales pourraient devenir, dans un avenir proche, un nouveau front de tension entre ces puissances. Bien que la Chine affiche clairement ses ambitions arctiques en y déployant régulièrement sa flotte, une présence renforcée des USA n'a pas été signalée, notamment avec des brise-glaces. D'après les derniers rapports, les USA en possèdent moins que la Russie, ce qui peut constituer un problème en cas d'affrontements. Les patrouilles combinées russo-chinoises dans la région se sont intensifiées, et l'inquiétude de Washington grandit quant à la nécessité d'une réponse militaire plus affirmée face à ces manœuvres.