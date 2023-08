Le Rwanda est un pays qui vient de très loin. Le pays aux mille collines a connu une période sombre dans les années 90 avec un point culminant de l’horreur en 1994. Cette année, le pays d’Afrique de l'Est a connu un atroce génocide avec des millions de morts. Après avoir pansé les plaies du génocide, le Rwanda a entrepris un ambitieux programme de redressement et de développement. Sous la houlette du président Paul Kagamé, le petit pays s’est littéralement transformé sur tous les plans. Que ce soit dans le domaine économique, éducatif, social, scientifique, technologique, sanitaire, le Rwanda est aujourd’hui une référence continentale.

Le "miracle" rwandais n’est pas le fruit du hasard et est la résultante d’une vision politique audacieuse, novatrice et adaptée aux réalités du 21e siècle. Le Pays aux milles collines a notamment beaucoup misé dans le secteur du tourisme afin de booster son développement. Le pays s’est doté de mécanismes innovants pour attirer des millions de touristes. Le sport et notamment le football contribuent énormément à renforcer le "Nation Branding" du Rwanda. En effet, des partenariats stratégiques ont été signés avec quelques-uns des plus grands clubs du monde pour faire la promotion de la nation d’Afrique de l'Est. C’est ainsi que le slogan "Visit Rwanda" est visible sur les maillots des grands clubs comme Arsenal et le Paris Saint Germain. Tout récemment le Rwanda Development Board (RDB) a annoncé qu’un accord a été signé avec le Bayern Munich dans le but de faire la promotion du Rwanda.

Ainsi donc un nouveau grand club européen tombe dans l’escarcelle de la nation est-africaine, le tout en 6 ans. Comment va se dérouler concrètement le partenariat avec le Bayern Munich ? Selon le RDB, le logo "Visit Rwanda" apparaîtra sur les panneaux lumineux situés autour du terrain de l’Allianz Arena (75 000 places), l’antre du club munichois. En plus de promouvoir le tourisme rwandais, le Bayern à l’instar du Paris Saint Germain va créer une académie de football local. "Nous sommes ravis de nous associer au FC Bayern pour soutenir le développement du football pour les garçons et les filles au Rwanda. Nous sommes impatients de créer l’Académie du FC Bayern où leurs entraîneurs experts pourront partager leurs connaissances du jeu avec les entraîneurs et les joueurs locaux" dira la ministre rwandaise des Sports, Aurore Mimosa Munyangaju.

Le Bayern, septuple vainqueur de la Ligue des Champions représente une formidable fenêtre de visibilité pour le Rwanda. En effet, le pays s’ouvre à un nouveau marché dont les retombées ne seront que bénéfiques pour l’économie nationale. Pour rappel, le Rwanda Development Board a notifié que les partenariats conclus avec Arsenal et le PSG ont généré environ 160 millions de dollars et permis d’attirer un million de visiteurs, générant 445 millions de dollars. En plus du football, le Rwanda noue des partenariats fructueux dans d’autres disciplines sportives comme le Baketball, le Tennis ou encore le Cyclisme.