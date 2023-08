Face à la situation socio-politique délicate qui prévaut actuellement au Niger, l'Église du Bénin a récemment exprimé sa vive préoccupation. Dans une déclaration émanant de la Conférence Episcopale du Bénin, les évêques ont témoigné leur solidarité avec le peuple nigérien, exhortant à la paix, à l'espoir, et à l'engagement constructif en ces temps de crises. La Conférence a, en outre, souligné les défis supplémentaires auxquels est confrontée la population nigérienne, notamment ceux liés à la pauvreté et à la misère. Ces défis ont été exacerbés par des sanctions sévères et sans précédent imposées au Niger.

L'Église du Bénin a appelé à une levée rapide ou à une révision de ces sanctions, estimant qu'elles ne garantissent pas le bien-être des citoyens. Préconisant la résolution pacifique des conflits, les responsables de l'église ont mis en avant l'importance de la voie diplomatique, faite de négociations, d'écoute, et de consensus. Ils ont rappelé l'esprit de l'arbre à palabre, profondément ancré dans la tradition africaine, qui symbolise la discussion et la médiation.

Dans le même temps, ils ont fermement rejeté toute option militaire, soulignant les dangers et les conséquences imprévisibles de la guerre. L'Église a également saisi cette occasion pour mettre en lumière le rôle que pourrait jouer le Bénin, compte tenu de son expérience en matière de dialogue et de paix, dans la promotion d'une solution diplomatique au sein de la CEDEAO.

Pour concrétiser cet appel à la paix, une Messe spéciale pour la paix au Niger et dans la sous-région sera célébrée le 15 août 2023, suivie d'une journée de jeûne et de prière le 18 août. En ces moments difficiles, le soutien solidaire du Bénin et la puissance de la prière sont vus comme des moyens essentiels pour aider le Niger à retrouver la paix et la stabilité.