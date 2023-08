Taiwo Akinkunmi, le créateur du drapeau nigérian, est mort à l'âge de 87 ans. Akinkunmi Akinwumi, l'un de ses enfants, a annoncé ce mercredi 30 août 2023 son décès dans une publication sur Facebook. « La vie est en effet éphémère ; je peux dire avec audace que vous avez vécu une vie marquante. Continue de te reposer, mon père ! Pa Michael Taiwo Akinkunmi (OFR) : Le grand homme est parti », a-t-il écrit. En effet, il serait décédé ce matin d'une courte maladie.

À l’occasion de son 85e anniversaire en 2021, l’ancien président Muhammadu Buhari a célébré Akinkunmi pour avoir défendu « les valeurs que chaque citoyen devrait imiter pour l’édification de la nation, qui comprennent l’humilité, l’altruisme, l’intégrité et un vif intérêt pour la recherche d’un plus grand bien pour le pays et l’humanité ». De plus, l'ancien président a imploré Dieu d'accorder à l'octogénaire et fonctionnaire à la retraite une vie plus longue, une bonne santé et la force de continuer à servir la nation qu'il aime tant.

Alors qu'il étudiait à l'étranger en 1959, Akinkunmi tomba sur une annonce dans un journal appelant à soumettre des dessins pour le drapeau national nigérian, alors que la nation africaine se préparait à obtenir son indépendance des maîtres coloniaux britanniques. Akinkunmi, alors étudiant en ingénierie de 23 ans au Norwood Technical College de Londres, a rejoint le concours. En 1960, le design d'Akinkunmi a été jugé le meilleur parmi 2 000 candidatures. On lui a dit que son design vert et blanc avait gagné. À l’époque, il avait reçu une récompense de 100 £ pour cet exploit.

Biographie de Taiwo Akinkunmi

Le créateur de drapeaux est né le 10 mai 1936 et est originaire d'Owu, à Abeokuta, dans l'État d'Ogun. Il a fréquenté l'école secondaire Baptist Day d'Ibadan pour ses études primaires, l'école secondaire d'Ibadan pour ses études secondaires, puis a pris un poste de fonctionnaire au secrétariat d'État d'Ibadan. Après avoir travaillé plusieurs années, il a voyagé à l'étranger pour étudier l'ingénierie agricole au Norwood Technical College.

Après avoir obtenu son diplôme, il est retourné au Nigeria et a travaillé au ministère de l'Agriculture. En 2014, l'ancien président Goodluck Jonathan lui a décerné l'Ordre de la République fédérale (OFR). De plus, Jonathan a également ordonné à son chef de cabinet de le placer « pour toujours » avec un salaire équivalent à celui d’un assistant spécial du président. Notons que le design d'Akinkunmi a été choisi en raison de son ingéniosité et de sa profondeur (les bandes vertes représentent les forêts et l'abondante richesse naturelle du pays, tandis que la bande blanche représente la paix).