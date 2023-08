Le mastodonte financier qu'est Berkshire Hathaway, sous la gouvernance visionnaire de Warren Buffett, a franchi une étape monumentale en dépassant pour la première fois le seuil des 1 000 milliards de dollars en actifs . Un chiffre qui dépasse largement l'entendement, dépassant le double de la valeur de la base d'actifs d'Amazon et le triple de celle d'Apple, et faisant même pâlir d'envie les accumulations de richesses de Microsoft, Meta et Alphabet réunies. Le puissant conglomérat, sous la férule du célèbre investisseur, annonçait fièrement détenir 1,04 billion de dollars d'actifs à la clôture du mois de juin, comme indiqué dans ses résultats du deuxième trimestre.

Une somme colossale à laquelle contribue un portefeuille d'actions d'une valeur de 353 milliards de dollars à la fin du trimestre, mettant en évidence une participation époustouflante de 178 milliards de dollars dans la firme à la pomme. Les actifs de Berkshire, par leur ampleur, évoquent presque une énigme mathématique – quatre virgules, treize chiffres – et se composent de manière tout aussi intrigante. Des liquidités et des bons du Trésor totalisant 147 milliards de dollars sont incorporés dans ce montant imposant.

Mais ce n'est pas tout : il englobe également les investissements par mise en équivalence du conglomérat dans diverses entreprises, allant de Kraft Heinz à Pilot et Occidental Petroleum. On y retrouve également des équipements, des stocks, des créances et bien plus encore, tissant une toile complexe de diversifications. Il est fascinant d'observer comment ce géant tentaculaire de l'investissement possède des intérêts dans une mosaïque de secteurs, évoluant avec aisance dans les domaines de l'assurance, de l'énergie, des chemins de fer, de l'immobilier, de l'industrie manufacturière, des services et de la vente au détail.

Si l'on prend en compte l'échelle imposante de l'empire Berkshire, avec son focus sur l'économie concrète plutôt que sur les technologies légères, la taille de son bilan semble logique, dépassant même celle des plus grandes entreprises technologiques. En effet, Apple, malgré sa renommée, revendiquait 335 milliards de dollars d'actifs à la fin de son dernier trimestre, incluant 167 milliards de dollars en liquidités et autres actifs liquides. De même, Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta, bien que d'envergure, annonçaient des actifs se situant entre 200 et 400 milliards de dollars.

Un regard éclairant se pose sur des entreprises similaires en capitalisation boursière, telles que Tesla et Nvidia. Malgré leur présence imposante sur le marché, elles se révèlent nettement moins imposantes en termes d'actifs. Tesla, pourtant valorisée de manière similaire à Berkshire, ne revendiquait que 91 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de juin. Pendant ce temps, Nvidia, avec une capitalisation boursière fulgurante de près de 1,2 billion de dollars, ne possédait que 44 milliards de dollars d'actifs, une fraction minuscule comparée à la richesse de Berkshire.

Cependant, il est intéressant de noter que malgré son énorme portefeuille, Berkshire demeure relativement modeste en comparaison des plus grandes banques de Wall Street. JPMorgan, par exemple, annonçait des actifs titanesques de 3 900 milliards de dollars au dernier trimestre, avec des dépôts totalisant 469 milliards de dollars et des prêts atteignant 1 300 milliards de dollars. En contemplant ce jalon historique des 1 000 milliards de dollars de Berkshire, une réalité frappante émerge.

La société, qui affichait un modeste total de 30 millions de dollars d'actifs en 1964, l'année précédant l'entrée en fonction de Buffett, a accompli une transformation extraordinaire. Cette métamorphose incroyable a propulsé les actifs de la compagnie à environ 21 milliards de dollars en 1994, signifiant une croissance ahurissante multipliée par 700 en l'espace de trois décennies. Les actifs de Berkshire ont ensuite été multipliés par 48, témoignant de la magie de la vision de Buffett en action. En somme, une croissance phénoménale de près de 33 000 fois au cours de son mandat en tant que PDG.

L'histoire fascinante de Berkshire Hathaway et de son guide éclairé, Warren Buffett, nous rappelle la puissance des investissements intelligents, de la diversification et de la gestion prudente. Une épopée qui a transformé une petite somme en une énorme fortune, offrant des leçons précieuses aux investisseurs et aux passionnés de finance du monde entier.