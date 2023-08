Les tensions entre les États-Unis et la Chine, deux des plus grandes puissances mondiales, ont des racines profondes qui s'étendent sur plusieurs décennies. Bien que leurs relations aient connu des moments de coopération, surtout après l'ouverture de la Chine au monde dans les années 1970, des divergences fondamentales ont toujours existé. Ces divergences englobent une variété de domaines, allant des idéologies politiques (démocratie libérale contre communisme) aux ambitions géopolitiques, en passant par des préoccupations en matière de droits de l'homme, de commerce et de technologie.

À mesure que la Chine a acquis une stature économique et militaire plus importante au XXIe siècle, les États-Unis ont perçu cette montée en puissance comme une menace potentielle à leur hégémonie globale. Cette rivalité s'est intensifiée avec des disputes commerciales, des allégations d'espionnage technologique, des tensions autour de la mer de Chine méridionale, et des divergences sur des questions comme Taïwan et Hong Kong. Ces différends ne sont pas simplement conjoncturels, mais reflètent une compétition stratégique pour l'influence mondiale et la primauté dans l'ordre international.

Un changement économique qui va faire mal !

L'un des indicateurs les plus frappants de l'évolution des relations entre la Chine et l'Occident est le changement drastique des flux financiers. Historiquement, les entreprises chinoises ont activement recherché des opportunités d'investissement à l'étranger, et les États-Unis étaient souvent au sommet de leur liste. Pourtant, une étude récente montre une chute spectaculaire de ces investissements, signalant une réorientation potentielle des ambitions économiques de Pékin.

Depuis le début de l'année, les investissements chinois dans les fusions et acquisitions aux États-Unis ont plongé à des niveaux jamais vus depuis 2006, ne totalisant que 221 millions de dollars. Lorsque l'on compare cela à l'année précédente, où les investissements s'élevaient à 3,4 milliards de dollars à la même période, l'ampleur du changement est incontestable. Ce n'est pas uniquement une question de chiffres; ce recul des investissements chinois en Occident indique une réévaluation stratégique de la part de la Chine concernant où et comment elle déploie son capital.

Bien que le secteur technologique soit le théâtre principal de ces tensions économiques, les implications financières dépassent largement le seul domaine technologique. Les restrictions imposées par la Chine sur les exportations, qu'il s'agisse de métaux essentiels à la fabrication de semi-conducteurs ou d'équipements liés aux drones, ont une portée économique qui s'étend bien au-delà des industries elles-mêmes. En adoptant une approche aussi restrictive, la Chine semble vouloir utiliser ses ressources financières et ses capacités de production comme leviers stratégiques.

La Chine double ses investissements dans les métaux et l'exploitation minière

Selon de récentes données relayées par le Financial Times, le pays est en passe d'établir un record d'investissements étrangers dans le domaine des métaux et de l'exploitation minière pour 2023. Durant le premier semestre de cette année, ces investissements et nouveaux contrats ont déjà dépassé 10 milliards de dollars, un montant qui excède le total annuel de 2022, et qui est en bonne voie pour surpasser le précédent record de 17 milliards de dollars établi en 2018. Ce regain d'intérêt s'explique par l'ambition de la Chine de consolider sa position dominante dans la production de véhicules électriques, de batteries, de panneaux solaires et d'éoliennes.

Pour assurer cette primauté, Pékin mise sur des projets touchant au nickel, lithium, cuivre, uranium, acier, et fer. L'ampleur et la diversité de ces investissements, répartis en Afrique, Asie et Amérique du Sud, mettent en lumière une stratégie d'autonomie économique, impulsée par le président Xi Jinping, qui vise à renforcer la Chine face à l'intensification des tensions géopolitiques avec les États-Unis.

D'autres sources de tensions

Par ailleurs, l'introduction de la nouvelle loi sur le contre-espionnage par la Chine ajoute une couche supplémentaire de complexité. Pour les entreprises américaines, l'incertitude réglementaire pourrait freiner les investissements futurs en Chine, craignant des sanctions imprévues. À l'inverse, la Chine pourrait également se montrer plus sélective quant aux investissements étrangers qu'elle autorise sur son territoire.

En somme, les mouvements financiers sont devenus l'un des principaux baromètres des relations sino-américaines. Si la Chine continue de s'éloigner des marchés occidentaux en termes d'investissements, cela pourrait signaler le début d'une nouvelle ère économique, avec des implications profondes pour la géopolitique mondiale. La question demeure : quelles seront les prochaines étapes et comment les acteurs mondiaux s'adapteront-ils à ce nouveau paysage financier?