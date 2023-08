Plus on s’approche des prochaines élections, plus les partis politiques affûtent leurs armes de différentes manières. Après l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et les Démocrates(LD), le Bloc Républicain sera en congrès extraordinaire le 09 septembre prochain. Occasion pour le parti d’échanger sur des préoccupations importantes et de mieux se structurer. « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». C’est pour cela que le BR s’apprête à aller en congrès extraordinaire le 09 septembre prochain.

Pour faire de ce congrès une réussite, le président du parti Abdoulaye Bio Tchané a fait installer un comité préparatoire de trente sept(37) membres dont il prend la tête. Ce comité composé d’éminentes personnalités politiques du parti sera chargé de préparer ce congrès en prenant en compte les différents aspects de l’organisation ; de la communication à la restauration en passant par la mobilisation des militants, l'accueil et l'accréditation des militants. Selon des indiscrétions, ce congrès permettra d’avoir de confirmer les décisions prises lors de la réunion du 03 juin dernier.

Choisissez ci-dessous un abonnement pour lire la suite de cet article, ou Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement