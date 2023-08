L'économie mondiale, un tissu complexe où les disparités de richesse se dessinent avec netteté, a été le sujet de maintes études et rapports au fil des années. Parmi ces rapports, le Rapport sur la richesse mondiale 2023, issu d'une collaboration entre Credit Suisse et UBS, a jeté une lumière nouvelle sur la répartition des millionnaires à travers le globe. Il a mis en évidence des chiffres qui montrent que les États-Unis est le pays prédominant en termes de millionnaires.

Trois facteurs clés ont été pris en compte pour déterminer ces pourcentages : la taille de la population adulte, la richesse moyenne et les inégalités de richesse. Ces variables tissent un paysage complexe où la richesse semble se déployer de manière inattendue. Les États-Unis, avec leur influence économique prépondérante, détiennent la première place avec 22,7 millions de millionnaires, soit 38,2 % du total mondial. La Chine les suit avec un peu plus de 6 millions de millionnaires, représentant 10,5 % du total mondial.

En 2022, la France, avec son charme culturel et son héritage historique, a été le foyer de 4,8 % des millionnaires mondiaux, selon ce rapport. Cette statistique place la France solidement à la troisième place, un pas en avant qui a propulsé le pays devant le Japon, qui détenait ce rang depuis 2014 jusqu'à l'année dernière. Cette réalité contredit les attentes, peut-être, que l'on pourrait avoir face à des économies florissantes comme celles de la Chine et de l'Allemagne. Si l'on se penche sur une catégorie plus exclusive, les "très riches" possédant plus de 50 millions de dollars, le panorama change.

Les États-Unis maintiennent leur position dominante avec près de 124 000 "très riches", suivis par la Chine avec environ 33 000 et l'Allemagne avec 9100. Ici, la France se place à la 8e position avec 3890 de ces personnes fortunées. Le Rapport sur la richesse mondiale 2023, fruit d'une collaboration entre Credit Suisse et UBS, est une addition précieuse à la collection d'études sur la répartition de la richesse. Cette quatorzième édition s'étend sur les estimations de la richesse de plus de 5,4 milliards d'adultes dans le monde, explorant divers thèmes macro et micro liés au développement de la richesse.