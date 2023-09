Le premier congrès ordinaire du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin(Moele-Bénin) tenu le 02 septembre dernier au Palais des Congrès de Cotonou a été très fécond en réflexion et résolutions pour les militants. Au total, sept résolutions pertinentes touchant à l’assainissement du milieu partisan, au financement public des partis, au soutien au chef de l’Etat et à la situation au Niger ont été prises lors de ce congrès. La cérémonie d’ouverture riche en couleurs, en sons et en déclarations qui a lancé les travaux de ce congrès n’a pas empêché les militants et les responsables du parti de se concentrer et de mûrir leurs réflexions sur divers sujets qui touchent au système partisan en priorité et aux préoccupations d’actualité.

Après donc les motions de remerciement au parti, à l’ensemble de la classe politique et à tous les partis politiques, les motions de félicitation au comité d’organisation du congrès et au président du parti Jacques Ayadji, ils ont rendu sept résolutions importante. La première met l’accent sur la nécessité pour tous les partis politiques de clarifier leur idéologie devenue facultative avec la Charte des partis politiques en vigueur actuellement. « Le Parti estime qu’un parti politique sans idéologie clairement affichée n’en est pas un mais plutôt une association quelconque opportunément aventurière en sphère politique. Il saisit cette occasion pour demander au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale de prendre les dispositions pour la relecture, en conséquence, de la charte des partis politiques ».

Cette première est renforcée par la deuxième résolution qui fait d’une meilleure répartition du financement public aux partis politiques une urgence. Le parti propose une concertation entre les partis politiques et les pouvoirs publics pour corriger ce qu’il appelle « un sentiment d’injustice et d’inégalité entre les différentes formations politiques légalement établies au Bénin ». Le parti dont le président Jacques Ayadji est très préoccupé par la transhumance politique a pris une résolution sur cette vieille maladie de la classe politique béninoise. « le Parti MOELE-BENIN invite les pouvoirs publics et chaque formation politique béninoise, à prendre les mesures idoines en vue d’encadrer au minimum ou carrément d’en finir avec ce phénomène qui, sans l’ombre d’un doute, dévalorise la réforme du système partisan et la portée même du militantisme politique au Bénin », lit-on dans la déclaration finale.

Quant à la 4è résolution, elle a permis au parti de jeter les bases d’une réflexion sur un mode de gouvernance adaptée à nos réalités socioculturelles et cultuelles pour soutenir les efforts du chef de l’Etat. « Son Excellence Monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON a fait montre de capacités exceptionnelles à conduire efficacement les chantiers de profondes réformes structurelles et idéologiques entamés avec succès depuis 2016, MOELE-BENIN veut investiguer également sur des réformes structurantes, en vue de l’élaboration d’un meilleur mode de gouvernance, qui soit en adéquation avec les réalités socioculturelles et cultuelles du Bénin », propose le parti.

L’amélioration de la réforme du système partisan intéresse aussi le parti. Objet de vives critiques depuis son adoption en 2019, cette réforme qui fait son petit bonhomme de chemin nécessite des retouches selon le parti de Jacques Ayadji. « Le Parti MOELE-BENIN invite la classe politique nationale et les pouvoirs publics à se rendre à l’évidence des imperfections flagrantes du nouveau système partisan et à œuvrer pour son amélioration. Une réforme plus juste, qui mettra tous les partis politiques sur le même pied d’égalité au départ des joutes électorales, et qui règlera efficacement le problème de la transhumance politique et celui de l’absence d’idéologie affichée par les formations politiques », a-t-il souhaité.

Moele- Bénin étant un parti de jeunes leaders et d’intellectuels, il a amené la réflexion à un niveau très poussé en pensant à la création d’une circonscription électorale pour avoir des élus pour les Béninois de l’extérieur comme on en observe dans certains pays de démocratie avancée. « Toujours dans l’optique d’une amélioration du système partisan et d’une meilleure participation des filles et fils du Bénin à la gestion de la chose politique, le Parti MOELE-BENIN plaide pour la création d’une vingt-cinquième circonscription électorale au profit des compatriotes de la diaspora en vue de leur octroyer dix pour cent (10%) des sièges à l’Assemblée Nationale. Ceci permettra de donner à la représentation nationale, un visage beaucoup plus réel, à travers la prise en compte des voix, des besoins et des expériences des compatriotes vivants à l’extérieur du pays », précise cette résolution.

La dernière s’est également intéressée à la situation au Niger et dans la sous-région. Le parti condamne fermement les coups de force militaires destinées à renverser des régimes démocratiques et à exercer le pouvoir d’Etat par la force et non par le truchement d’une élection démocratique. Mais préoccupé par la paix et la stabilité dans la sous-région, il « appelle de tous ses vœux, à un règlement pacifique par la négociation et l’action diplomatique qui reste la solution finale envisagée par l’institution communautaire, comme cela se dessine ».