L'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde en termes de population, a récemment été le théâtre d'un incident qui a suscité de vives réactions. Une influenceuse connue sous le nom de Lina Mukherjee, de son vrai nom Lina Lutfiawati, a été condamnée à deux ans de prison pour avoir mangé du porc après une prière islamique, un acte jugé blasphématoire selon les lois indonésiennes strictes sur la blasphème. L'incident, qui a eu lieu sur l'île touristique de Bali, a été capturé dans une vidéo partagée par Mukherjee sur TikTok.

La vidéo montrait Mukherjee récitant une prière islamique avant de consommer du porc, aliment interdit dans l'Islam. Le partage de cette vidéo a rapidement entraîné des répercussions, et Mukherjee a été jugée coupable de "diffuser des informations visant à inciter à la haine contre des individus religieux et des groupes spécifiques".

Pas un cas isolé, pas seulement l'islam

Cette condamnation n'est pas un cas isolé en Indonésie. L'année dernière, un acteur canadien avait été expulsé pour avoir dansé nu sur le mont Batur, un autre site considéré comme sacré. De même, un touriste russe a récemment été expulsé après avoir pris une photo de lui à moitié nu sur le mont Agung, une montagne sacrée pour les Hindous. Les autorités indonésiennes ont clairement indiqué leur position, déclarant qu'elles n'hésiteraient pas à prendre des mesures strictes contre ceux qui ne respectent pas les valeurs religieuses et culturelles du pays.

Elle reconnaît son erreur

Outre la peine de prison, Mukherjee a également écopé d'une amende considérable de 250 millions de roupies indonésiennes (environ 16 245 dollars), une somme importante dans un pays où le salaire annuel est d'environ 4 300 dollars. Si elle ne parvient pas à payer cette amende, elle pourrait voir sa peine de prison prolongée de trois mois supplémentaires.

La réaction de l'influenceuse à la sentence a été celle de la stupeur. Bien qu'elle ait reconnu son erreur, elle ne s'attendait pas à une punition aussi sévère. La possibilité d'un appel contre la décision de justice n'est pas à écarter, et la communauté internationale suit attentivement les développements de cette affaire, qui met en lumière la montée du conservatisme religieux en Indonésie.

Le gouvernement indonésien a montré à plusieurs reprises qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures fermes contre ceux qui enfreignent ces lois et manquent de respect aux valeurs culturelles et religieuses du pays, toutes religions confondues. Les étrangers visitant l'Indonésie sont instamment priés de respecter les lois et les valeurs culturelles du pays, sous peine de conséquences graves, comme l'ont expérimenté certains dans le passé. Ces incidents servent de rappel que le respect des croyances et des traditions locales est essentiel lors de voyages à l'étranger.