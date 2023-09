Le continent africain suscite actuellement de grandes attentions. Les plus grandes puissances du monde développent diverses stratégies afin d’étendre leur sphère d’influence en Afrique. Conscients de cet enjeu, les pays africains ont aussi enclenché des mécanismes pour renforcer leur attractivité et jouir de leur statut. En Afrique de l’Ouest par exemple, la Côte d’Ivoire fait figure de mastodonte dans le secteur des ressources naturelles. On retrouve en Côte d’Ivoire d’importants gisements d’hydrocarbures (pétrole, gaz) et des métaux précieux.

Il ya quelques jours, les autorités ivoiriennes avaient annoncé la découverte d’un important gisement de manganèse dans la zone de Ouangolodougou. Les bonnes nouvelles continuent de s’enchaîner en Terre d’Eburnie. En effet, Montage Gold, le géant canadien des mines a indiqué que les ressources en or du projet aurifère Koné s’élèvent désormais à 4,83 millions d’onces soit 137 tonnes d’or. En 2021, une estimation avait été faite et les chiffres dévoilés faisaient état de 4,27 millions d’onces soit 121,09 tonnes. En effet, de nouveaux gisements ont été découverts ce qui présente d’alléchantes perspectives à la Côte d’Ivoire.

Le projet Koné est un ambitieux programme qui a pour objectif de valoriser les ressources minières du pays, notamment dans le secteur aurifère. En collaboration avec les autorités ivoiriennes, Montage Gold va implanter la mine à 350 km au nord-ouest de Yamoussoukro et à environ 600 km au nord-ouest de la capitale économique Abidjan. Les autorités ivoiriennes s’attèlent à créer un écosystème optimal en vue de favoriser les investissements dans le domaine des mines. D’après les prévisions, la Côte d’Ivoire sera en mesure d’intégrer dans les années à venir le peloton de tête des pays africains producteurs d’or. Il va sans dire que ces perspectives minières vont créer un ensemble d’opportunités pour ce pays d’Afrique de l’Ouest qui ne cesse de créer des poches de diversification de son économie.