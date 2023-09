L’Afrique regorge d’immenses potentialités qui sont extrêmement convoitées. Malheureusement, en l’absence ou par insuffisance d’expertise, ce potentiel n’est pas exploité à sa juste valeur. La plupart du temps, plusieurs pays africains font appel à une expertise étrangère pour piloter d’ambitieux projets. Dans ce cas de figure, la valeur ajoutée n’est pas toujours perceptible et le transfert de technologie est loin d’être une réalité.

Le cas de l’Afrique Centrale est édifiant. On retrouve dans cette zone de l’Afrique des ressources naturelles inestimables. Que ce soit dans le domaine minier, la foresterie, les énergies renouvelables, les terres arables, les ressources hydriques, l’Afrique Centrale ne manque pas d’atouts. Pour de nombreux experts, le Cameroun possède l’une des économies à plus fort potentiel du continent africain avec des atouts que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Comme on l’a indiqué plus haut, la nation d’Afrique Centrale souffre d’un déficit d’expertise.

Malgré la présence d’immenses ressources hydriques, le Cameroun rencontre des difficultés à assurer l’approvisionnement en eau potable de sa population. En plus de cela, les barrages hydroélectriques rencontrent divers dysfonctionnements. Cela a pour conséquence de fragiliser le réseau de distribution de l’électricité et bonjour les coupures et autres délestages récurrents. Pour pallier à ces différentes contraintes, l’État camerounais vient d’octroyer un marché à l’entreprise KPMG France pour aider à piloter le processus de renationalisation de la société de production et de distribution d’électricité Energy of Cameroon (ENEO).

En quoi consistera ce marché ? Selon des sources bien introduites, KPMG France doit aider les autorités camerounaises à optimiser les performances d’ENEO. L’objectif est de mettre en avant les failles et de proposer un plan de redressement ambitieux. À travers un important audit, KPMG France doit permettre à l’État camerounais de contrôler tous les pans d’ENEO. Sur le papier, cette action doit servir à rendre beaucoup plus efficace la distribution d’eau et d’électricité d’une part et d’autre part de rendre fluide la gestion de la société.

Selon des sources bien introduites, tout est fin prêt pourque KPMG France débute sa mission au Cameroun. Pour le moment, les chiffres exacts de ce marché n’ont pas été mentionnés. Le Gabon qui est un voisin du Cameroun est également confronté à des problèmes de gestion de son secteur hydro-électrique. Le général Brice Oligui Nguema nouveau chef d’État du Gabon a promis de se pencher sur ce problème afin d’alléger la souffrance de ses compatriotes.