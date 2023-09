KoBold Metals, l'entreprise soutenue par les milliardaires Bill Gates et Jeff Bezos, a jeté son dévolu sur la Zambie pour une ambitieuse aventure minière. Avec des investissements massifs à hauteur de 150 millions de dollars dans l'exploration basée sur l'intelligence artificielle, KoBold vise à démarrer la production de cuivre et de cobalt dans ce pays d'Afrique australe au cours des dix prochaines années. Cette initiative est motivée par la mission de l'entreprise, qui consiste à sécuriser les métaux essentiels pour l'énergie propre et les voitures électriques.

Basée en Californie, KoBold Metals s'appuie sur le soutien financier solide de Bill Gates et Jeff Bezos, deux des personnalités les plus riches du monde. Le projet phare de l'entreprise est le projet Mingomba, situé le long de la célèbre ceinture de cuivre africaine. Cette région est connue pour sa richesse en métaux précieux, et KoBold investit massivement pour accélérer la recherche de nouveaux gisements dans cette zone.

La méthode de KoBold Metals pour trouver des gisements prometteurs repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, une approche innovante qui pourrait révolutionner l'industrie minière. Avec le soutien de Breakthrough Energy Ventures, un fonds climatique et technologique comprenant des investisseurs renommés tels que Ray Dalio de Bridgewater Associates et Richard Branson de Virgin Group, l'entreprise est bien placée pour relever ce défi.

Le PDG zambien de KoBold Metals, Mfikeyi Makayi, a exprimé sa confiance dans la vision à long terme de l'entreprise. Il a souligné que la construction d'une mine demande du temps, mais que la nécessité d'assurer un approvisionnement en métaux cruciaux pour la transition énergétique propre et l'essor des véhicules électriques est une priorité mondiale. Pour cela, des investisseurs non conventionnels sont nécessaires, et ils sont prêts à s'engager sur le long terme pour soutenir cette cause.

Makayi a également fait remarquer que les États-Unis cherchent des sources d'approvisionnement alternatives pour les métaux nécessaires à la transition énergétique. KoBold Metals, grâce à ses investisseurs américains, est en mesure d'intensifier ses activités d'exploration. De plus, l'entreprise envisage d'élargir ses recherches en Zambie et dans d'autres pays africains, tels que le Botswana, la Namibie et la République démocratique du Congo, à la recherche de gisements aussi prometteurs que Mingomba.

En ce qui concerne d'éventuelles collaborations avec des géants de l'industrie minière comme Rio Tinto et BHP, Makayi s'est montré évasif. Il a suggéré que KoBold possède les compétences nécessaires pour faire progresser l'exploitation minière par ses propres moyens. Cette déclaration reflète l'ambition de l'entreprise de devenir un acteur clé dans la recherche et l'exploitation de métaux essentiels pour un avenir plus propre et plus durable.