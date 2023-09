Dans la nuit du vendredi 15 septembre, Kemi Seba, l’activiste franco-béninois a été arrêté au Bénin. Après une longue garde à vue, le militant panafricaniste a été libéré ce samedi 16 septembre en compagnie d’autres compagnons. L’arrestation de l’homme de 41 ans a fait le tour des réseaux sociaux. Selon des sources concordantes, Kemi Seba comptait faire escale au Bénin avant de rejoindre le Niger. En effet, l’activiste franco-béninois est annoncé à Niamey afin de participer à un meeting de soutien au CNSP. Kemi Seba a fait de la lutte contre l’impérialisme son cheval de bataille.

Selon sa vision, diverses puissances impérialistes notamment la France, continuent de prendre en otage la souveraineté du continent. L’on se rappelle qu’avec la survenue des différents Coups d’État au Mali, au Burkina Faso, au Niger et tout récemment au Gabon, Kemi Seba a salué l’arrivée des militaires au pouvoir. L’activiste ne laisse personne indifférent et il attire l’attention. Il assume son rapprochement avec la Russie et milite pourque l’Afrique puisse choisir librement ses partenaires pour construire son développement. Après sa libération, Kemi Seba s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Avec son style tranchant, un brin provocateur, il est revenu sur son arrestation au Bénin.

L’activiste n’est pas passé par quatre chemins pour signifier que c’est la France qui est derrière son interpellation. "Je suis désormais libre comme l’air . Gardé à vue pendant 6h30 par la police sur ordre du gouvernement béninois (qui lui-même agit sur ordre de la Françafrique) ils m’ont relâché ainsi que mes deux frères à 4h50 du matin" a déclaré dans un premier temps le quadragénaire. Il ajoutera que les réseaux de la "Françafrique" font tous pour le nuire, car il constitue un obstacle à la préservation de leurs intérêts sur le continent africain.

Kemi Seba a donné rendez-vous à son auditoire ce dimanche 17 septembre pour discuter de long en large de son arrestation. "Ils savent très bien que je suis politiquement plus dangereux pour eux en prison qu’à l’extérieur , considérant que nous avons clairement le vent en poupe au sein de la population béninoise et en Afrique francophone actuellement . Je m’exprimerai demain 15h30 via mes réseaux sociaux , sur cette nouvelle erreur grossière de la Françafrique à notre encontre, qui comme toujours ne fait que nous renforcer, au grand dam de certains afros javellisés et de leur patron de l’Élysée" affirme le natif de Strasbourg. Il a ensuite terminé son message en réaffirmant qu’il sera bel et bien présent au Niger le 25 septembre afin de soutenir selon ses termes le général Tchiani et "s’opposer à la Françafrique".