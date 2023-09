La commune d'Aplahoué a été le théâtre d'une scène insolite ce samedi 23 septembre 2023. Un bébé a été retrouvé dans un couvent de Tolêgba. Une scène qui a suscité la curiosité de plus d'un. Selon nos informations, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire.

Dans l'arrondissement de Kissamey à Aplahoué, une mère a abandonné son nouveau-né à l'autel de Tolêgba. Cette scène a eu lieu le samedi 23 septembre dernier. Une scène mal montée car selon l'avis des uns et des autres, deux angles peuvent permettre de retracer le montage. Les habitants selon eux, pensent que le nouveau-né serait volé à ses géniteurs pour des raisons inconnues. L'autre version qui est évoquée est que la maman a abandonné son bébé par manque de moyens pour subvenir à ses besoins.

Cette découverte a suscité l'indignation au sein de la population. Pour l'heure, le bébé est admis au centre de santé de ladite zone pour des soins et le suivi en attendant d'autres démarches. Plus de peur que de mal, le nouveau-né est hors de danger selon les recoupements d'informations. Une enquête est ouverte pour retrouver les vrais parents de ce dernier et faire la lumière sur cette triste histoire qui a surpris plus d'un.