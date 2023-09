L'Afrique du Sud a connu une transformation économique significative depuis son adhésion au groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Cette adhésion a ouvert de nouvelles perspectives pour le pays, renforçant ses relations commerciales avec les autres membres du groupe de manière spectaculaire. Sous la direction du Président Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud a prospéré grâce à cette association, enregistrant une augmentation remarquable de 70% de ses échanges commerciaux avec les autres nations des BRICS en seulement six ans.

En 2022, les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les autres pays membres des BRICS ont atteint un sommet impressionnant, dépassant les 43 milliards de dollars. On est donc tenté de croire que cette croissance fulgurante témoigne de l'impact positif de l'appartenance de l'Afrique du Sud à ce groupe influent. Le Président Ramaphosa a souligné que la valeur totale du commerce de l'Afrique du Sud avec les BRICS avait atteint 830 milliards de rands, soit une augmentation considérable de plus de 70% par rapport à 2017, où ce chiffre était de 487 milliards de rands. Ces chiffres sont un indicateur clair du potentiel économique que représente l'adhésion aux BRICS.

L'un des éléments les plus remarquables de cette réussite économique est la création d'emplois dans des secteurs clés. Les BRICS ont joué un rôle essentiel en tant que source d'investissements directs étrangers dans ces industries stratégiques. Les investissements et projets conjoints ont permis la création d'un nombre substantiel d'emplois en Afrique du Sud, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Le Président Ramaphosa a exprimé sa vision de l'avenir des BRICS en soulignant que l'adhésion de nouveaux membres renforcerait encore davantage le partenariat existant. Il a mis en avant les domaines clés tels que la politique, les finances et l'économie où la collaboration entre les membres des BRICS pourrait être encore plus fructueuse. Cette perspective illustre l'engagement continu de l'Afrique du Sud à élargir son rôle au sein de ce groupe influent et à exploiter son potentiel pour favoriser la croissance économique et le développement.