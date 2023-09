Les milliardaires de la tech sont souvent au cœur des discussions économiques et sociétales modernes. Ces individus, qui ont bâti ou agrandi des empires technologiques, jouent un rôle prépondérant dans le façonnement de l'ère numérique dans laquelle nous vivons. Des figures emblématiques comme Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Bill Gates sont devenues des noms familiers, non seulement pour leur richesse phénoménale, mais aussi pour l'impact de leurs entreprises sur presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Ces entrepreneurs ont su identifier des opportunités, innover et, dans de nombreux cas, révolutionner des industries entières, allant de la vente au détail en ligne à la communication sociale et à la mobilité.

Mais certains milliardaires moins connus façonnent pour autant le monde dans lequel nous vivons. Parmi eux, Jensen Huang, PDG de Nvidia, est souvent cité pour sa vision stratégique, en particulier pour le pivot de son entreprise vers l'intelligence artificielle en 2003. Alors que la société était déjà une référence dans le domaine des processeurs graphiques, ce changement d'orientation a été crucial. Le traitement parallèle, une caractéristique des puces Nvidia, s'est avéré particulièrement adapté aux besoins des applications d'IA, conduisant à une croissance exponentielle de la société.

Une image publique soignée

Connu pour son penchant pour les vestes en cuir, Jensen Huang a réussi à bâtir une image publique forte et distincte. En parallèle, la valorisation de Nvidia en bourse a conduit à une estimation impressionnante de sa fortune personnelle entre 40 et 46 milliards de dollars selon différentes sources. L'aspect vestimentaire du PDG de Nvidia, couplé à sa richesse, rend son parcours encore plus remarquable, compte tenu de ses débuts modestes.

La création de Nvidia elle-même porte les marques d'une histoire peu conventionnelle. Au lieu de démarrer dans un espace de bureau traditionnel, l'entreprise a vu le jour dans un restaurant. Jensen Huang et ses collaborateurs, rencontrés ont conçu les plans initiaux de leur future entreprise dans ce cadre informel alors qu'il y travaillait. Cette origine unique ajoute un angle intéressant à la trajectoire déjà remarquable de Nvidia.

Un parcours éducatif peu conventionnel

Jensen Huang n'est pas issu du moule habituel des PDG de la Silicon Valley. Au lieu de fréquenter des établissements prestigieux dès le départ, il a passé du temps dans une école baptiste pour enfants difficiles où il a même été amené à nettoyer les toilettes. Ces détails sur sa jeunesse, combinés avec l'énormité de sa fortune actuelle, fournissent un contraste fascinant et démontrent une ascension hors normes.

L'ascension de Jensen Huang, depuis ses jours de nettoyeur de toilettes jusqu'à son rôle de PDG d'une entreprise tech majeure est souvent citée comme un exemple de réussite exceptionnelle. Son parcours soulève des questions sur les éléments qui contribuent au succès dans la Silicon Valley et au-delà. Est-ce le fruit de choix stratégiques, d'une image publique soignée, ou encore d'un mélange complexe de facteurs ? Quoi qu'il en soit, l'histoire de Jensen Huang continue d'intriguer et de fasciner.

Une fortune qui grimpe

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a vu sa fortune augmenter de 4,2 milliards de dollars après que les récents bénéfices et prévisions de l'entreprise ont surpassé les attentes. Les actions de Nvidia ont progressé de 10 %, faisant passer la fortune de M. Huang à plus de 40 milliards de dollars, le plaçant potentiellement parmi les 30 personnes les plus riches du monde selon l'indice Bloomberg Billionaires. Sa participation de 3,6 % dans Nvidia représente la majeure partie de sa richesse. Pour rappel, Nvidia a été cofondée par M. Huang en 1993. La valeur des actions a triplé cette année avec une demande accrue en IA, et la société a récemment doublé son chiffre d'affaires tout en anticipant une croissance continue.