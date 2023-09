L'Égypte se prépare à une transformation majeure de son système de transport en investissant massivement dans un nouveau projet de métro régional. D'une valeur estimée à 1,4 milliard de dollars américains, ce projet ambitieux vise à relier le centre-ville d'Alexandrie à la ville d'Abu Qir, située dans le nord-est du pays, sur une distance impressionnante de 21,7 kilomètres. Le gouvernement égyptien a récemment lancé la construction de ce système de métro, faisant appel à des partenaires de renom pour réaliser cette infrastructure de pointe.

Orascom Construction, en collaboration avec Colas Rail, a été sélectionné pour mener à bien cette entreprise colossale. Ce partenariat entre Orascom Construction et Colas Rail n'est pas un projet isolé. Les deux entreprises ont déjà collaboré avec succès par le passé, notamment sur le métro du Grand Caire, témoignant de leur expertise dans le domaine des transports publics. L'annonce de ce projet majeur a été accompagnée de la révélation du financement de l'opération.

Plusieurs institutions financières internationales, dont la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l'Agence française de développement (AFD) et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), ont exprimé leur engagement à soutenir financièrement cette initiative cruciale pour l'Égypte. Ce projet de métro d'Alexandrie ne se limitera pas à la simple construction de rails et de stations. Il est conçu pour améliorer considérablement la connectivité entre le centre-ville d'Alexandrie et Abu Qir, contribuant ainsi à la mobilité des citoyens et au développement économique de la région.

Il est prévu que le réseau de métro comprenne au total 20 stations pour desservir efficacement les voyageurs tout au long du trajet. Le calendrier de mise en œuvre de ce projet est ambitieux, avec le consortium gagnant devant commencer les travaux ce mois-ci, selon une source au ministère égyptien des Transports. Le projet sera réalisé en trois étapes distinctes, avec la première étape couvrant la distance d'Abu Qir à la gare de Misr à Alexandrie, soit une longueur de 21,7 km. La deuxième phase s'étendra de la station Misr à la zone d'Al-Max, couvrant huit kilomètres supplémentaires. Enfin, la troisième phase achèvera le projet en s'étendant d'Al-Max au kilomètre 21, couvrant une distance de 13,5 km.

L'Égypte a déjà fait des progrès significatifs dans le développement de ses infrastructures de transport, et ce nouveau projet de métro régional renforce encore davantage son engagement en faveur de la modernisation et de l'amélioration de la mobilité urbaine. Avec le soutien de partenaires internationaux et l'expertise des entreprises de construction de renom, ce projet promet de stimuler la croissance économique, de faciliter les déplacements des citoyens et de renforcer la connectivité entre les régions clés du pays.