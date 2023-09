Les États-Unis et la Chine se livrent une bataille sans merci pour avoir le leadership dans des secteurs d’activités stratégiques. L’un des paramètres de l’hégémonie de ces deux superpuissances est leurs monnaies à savoir le Dollar et le Yuan. La semaine dernière une nouvelle avait ébranlé les marchés internationaux. En effet, le Yuan onshore était tombé à son plus bas niveau face au dollar, chose qui n’était pas arrivée depuis 2007. Pour rappel, il existe deux types de monnaies en Chine. Il ya le Yuan onshore et le Yuan offhore.

Le Yuan Onshore est utilisé exclusivement pour le marché intérieur chinois alors que le Yuan offshore intervient dans les échanges internationaux. Actuellement, la monnaie chinoise est en perte de vitesse par rapport au dollar. Par conséquent, les premières autorités ont pris les devants afin de limiter la casse. En effet, la Banque centrale de Chine a dû intervenir pour stabiliser le Yuan dans un contexte économique difficile. L’économie de la deuxième puissance mondiale est frappée de plein fouet par la crise de l’immobilier.

La Chine ne badine pas avec les questions de souveraineté monétaire. Une cellule de crise spéciale a été mise en place afin d’enclencher des mécanismes qui vont permettre de redynamiser le Yuan. La valeur du dollar est présentement très forte et cela a un impact sur les entreprises nationales qui ont pris des dettes en dollars. Il est certain que la Chine va déployer tout un arsenal afin de renverser la tendance actuelle. Washington et Pékin sont en concurrence permanente. Cette adversité s’est accrue sous le mandat de Donald Trump.

Les deux pays développent chacun de leur côté des stratégies audacieuses pour avoir une longueur d’avance. Que ce soit dans le domaine de l’automobile, de la défense, de l’espace, du commerce mondial, de la technologie, de l’intelligence artificielle, de la diplomatie, les deux mastodontes sont sur le qui-vive. Le climat est aussi pesant entre Washington et Pékin en ce qui concerne l’indépendance de Taïwan. Les USA sont un allié historique de l’ancienne île de Formose et la soutiennent dans sa volonté de vouloir jouir de son droit de disposer d’elle même.

Pékin ne l’entend pas du tout de cette oreille. L’Empire du Milieu a toujours considéré Taïwan comme une partie de son territoire et estime que Taipei doit être sous son giron. Cette situation entraîne fréquemment des montées de tension au niveau de la Mer de Chine méridionale. Les trois acteurs (Chine, Taiwan, USA) s’y regardent en chiens de faïence. Il ya quelques jours, la Chine avait déployé un impressionnant arsenal militaire dans la zone ce qui a provoqué des tensions avec Taïwan et son allié américain.