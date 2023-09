La nouvelle Secrétaire générale de la Cour constitutionnelle du Bénin, Sérapie Isabelle Aïssi Djonnon Djato, nommée le mercredi 13 septembre 2023 en conseil des ministres a prêté serment ce jeudi 21 septembre 2023 à Cotonou en présence des sages de la Haute juridiction, du Garde des Sceaux , ministre de la justice , Yvon Détchénou , du représentant du Bâtonnier de l’ Ordre des avocats du Bénin ,Me Zakari Bababodi , du personnel de la Haute juridiction et des parents et invités. Elle remplace à ce poste de Secrétaire général Gilles Badet. Dans sa prestation de serment devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle, Sérapie Isabelle Aïssi Djonnon Djato a juré de bien et fidèlement remplir les fonctions dont elle est investie, de respecter les secrets des délibérations même après la cessation de ses fonctions.

En recevant son serment, le président Dorothée Sossa a profité de l’occasion qui lui est offerte pour lui prodiguer quelques conseils. « Il y a longtemps vous travaillez dans cette institution. Vous êtes la cheffe de l’administration de la Cour en plus de votre tâche plus intellectuelle. Vous avez donc des obligations administratives et ce n’est jamais facile d’avoir à diriger le personnel. Vous le savez, je n’en doute point puisque vous avez été pendant six ans déjà Secrétaire générale adjointe ici. Vous connaissez à peu près tous ceux qui sont là depuis quelques temps. Alors ce que la Cour vous demande , c’est de maintenir votre professionnalisme , démontrer toujours vos compétences et votre efficacité. Un manager , c’est celui qui arrive à faire travailler tout le monde dans l’harmonie , qui obtient les résultats qui sont fixés », a lâché le président de la Cour constitutionnelle.