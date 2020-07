Un proverbe nous venant du Burkina Faso. Plusieurs variantes de ce proverbe existe. La plus connue reste : Un vieux assis voit plus loin qu’un jeune debout… Juste une question de formulation donc. Cet excellent proverbe ne fait pas, contrairement à ce que l’on peut penser une opposition entre la jeunesse et la vieillesse. Non loin de là.

Ce proverbe met en avant une évidence simple : La posture ne proclame pas la connaissance., la connaissance s’acquiert avec l’expérience et l’apprentissage et non une position sociale ou physique. Le jeune a ainsi besoin d’apprendre et d’avoir de l’expérience pour s’élever au niveau d’un aîné qui a passé sa vie à le faire.