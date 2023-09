La Première dame des États-Unis, Jill Biden, est à nouveau testée positive à la COVID. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une annonce qui a été faite par sa porte-parole. L’actuel patron de la Maison-Blanche, pour sa part, est testé négatif au virus. La Maison-Blanche a tout de même annoncé que Joe Biden serait suivi très particulièrement par des tests réguliers afin d’identifier d’éventuels symptômes. Son épouse ne présenterait tout de même que de légers symptômes.

Elle restera pour le moment au domicile du couple à Rehoboth Beach, dans le Delaware. Le couple présidentiel avait ensemble effectué un déplacement en Floride. L’objectif était d’aller constater les dégâts causés par l’ouragan Idalia. Cette situation vient en effet changer le programme de la première dame américaine. Elle avait prévu reprendre ce mardi, ses cours d’anglais et d’écriture au Northern Virginia Community College. Ce n’est tout de même pas la première fois qu’elle contracte le virus de la COVID-19.

C’est la deuxième fois que la première dame reçoit un diagnostic de COVID-19. À l’été 2022, Joe et Jill Biden ont été testés positifs. Tous deux se sont rétablis après avoir ressenti de légers symptômes. Notons que le virus n’a pas totalement disparu. Dans certains pays tels que la France, il est toujours présent. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau a profité de son passage ce mardi 5 septembre sur France 2 pour inviter les uns et les autres à ne pas changer de comportements. « On n’a pas à changer nos comportements mais on doit avoir des bons réflexes et retrouver les gestes barrières », a-t-il déclaré.