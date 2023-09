Voici quelques années maintenant que les cryptomonnaies ont fait leur entrer en force dans le paysage économique mondial. Le Bitcoin a littéralement propulsé la renommée des cryptomonnaies au détour des années 2010. Par la suite, il ya eu une démocratisation à l’échelle internationale d’une pléthore de monnaies numériques. Selon divers experts, dans un avenir proche, les cryptomonnaies pourront constituer une alternative à l’argent numéraire que nous utilisons actuellement. Au début du boom des cryptomonnaies, l’Afrique était quasi absente et ce sont les États-Unis, l’Inde, la Russie, les pays asiatiques et européens qui étaient les leaders du marché des monnaies numériques.

Ces dernières années et surtout en 2023, la donne a changé. On peut affirmer que l’Afrique est entrain de devenir un pilier central du marché des cryptomonnaies. Le Nigeria est le symbole de l’ambition du continent africain dans ce secteur. En effet, selon un rapport de la société d’études d’expertise, Chainalysis, le Nigeria est devenu le deuxième utilisateur de cryptomonnaies au monde. Le géant pétrolier d’Afrique de l’Ouest dépasse largement des pays comme les États-Unis, la Russie ou encore la Chine.

Seule l’Inde fait mieux que la première puissance économique d’Afrique. Selon l’étude, le placement financier préféré des Nigérians est le Bitcoin. Au cours des douze derniers mois, le nombre d’utilisateurs de bitcoin au Nigeria a littéralement explosé. Pourquoi cet engouement des Nigérians pour le bitcoin ? Il ressort que la cryptomonnaie est une valeur sûre pour les populations nigérianes de placer leur argent. Malgré le contexte économique morose, les transactions en cryptomonnaies se sont multipliées et cette donne va aller crescendo.

Face à la crise économique, l’inflation, la pénurie de dollars et l’instabilité récurrente du naira, les Nigérians s’accrochent aux cryptomonnaies. Pour épargner et procéder à des transferts de fonds, les Nigérians ne jurent que par les cryptomonnaies. Confrontés au chômage massif, de nombreux jeunes nigérians se sont lancés corps et âme dans le domaine de la cryptomonnaie. Chacun arrive à y tirer plus ou moins son épingle du jeu.

Sur le continent africain, le Nigeria mène clairement la danse, mais des pays comme le Ghana et le Kenya ne sont pas loin et ils battent des records en termes d’utilisation des monnaies numériques. Malgré certaines restrictions présentes sur le marché mondial de la cryptomonnaie, les utilisateurs au Nigeria ont recours à différentes stratégies pour faire des bénéfices. Le processus est tellement bien huilé que tout un écosystème s’est construit autour des cryptomonnaies. Un genre d’économie circulaire qui permet à un grand nombre de personnes de joindre les deux bouts et d’entrevoir l’avenir plus sereinement