Le phénomène de la dédollarisation gagne du terrain à travers le monde alors que de plus en plus de pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar américain pour les transactions commerciales internationales. Ce mouvement s’inscrit dans une démarche d’affirmation de la souveraineté monétaire, de diminution des coûts liés aux fluctuations du dollar et d’une volonté d’équilibrer les rapports de force économiques à l'échelle mondiale. Il est particulièrement notable parmi les pays émergents et ceux du bloc BRICS, qui œuvrent pour un système financier mondial plus polycentrique.

La Chine se positionne à l’avant-garde de cette transition, promouvant activement l'utilisation de monnaies alternatives notamment la sienne, dans les échanges internationaux. Si elle présente des opportunités de diversification et de stabilité économique, la dédollarisation représente également un défi de taille, le dollar occupant une place prépondérante et historique dans le commerce et la finance mondiales.

En Afrique aussi...

La Zambie et la Chine, marquant un tournant significatif dans les transactions financières internationales, ont convenu d'utiliser leurs monnaies nationales, le kwacha et le yuan, pour le commerce et les projets bilatéraux. Cette initiative, motivée par le désir de réduire les frais de change, reflète une tendance croissante à la dédollarisation, illustrant la quête des nations pour diminuer leur dépendance vis-à-vis du dollar américain.

Cette démarche s'aligne avec la vision stratégique des BRICS, bloc économique comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui aspire à un équilibre monétaire mondial où le dollar ne dominerait plus. La Chine est un acteur clé de ce mouvement, encourageant activement l'emploi du yuan dans le commerce international et signant des accords de swap de devises avec plusieurs pays, positionnant ainsi la Zambie comme le dernier membre de cette initiative.

Quels bénéfices pour la Zambie?

Pour la Zambie, les bénéfices sont multiples. Outre la réduction des frais, l'utilisation du kwacha dans le commerce international promet de stabiliser la monnaie nationale et de donner au pays un meilleur contrôle sur sa politique monétaire. Cette décision devrait également intensifier les relations économiques entre la Zambie et la Chine, un partenaire commercial et investisseur majeur, stimulant ainsi potentiellement les investissements et le développement économique.

Cependant, la route vers une dédollarisation globale est parsemée de défis, étant donné l'omniprésence du dollar dans les transactions à l'échelle mondiale. Mais la décision conjointe de la Zambie et de la Chine symbolise une avancée significative vers la diversification des monnaies dans le commerce international, et pourrait inspirer d'autres nations à suivre leur exemple.

Alors que la dédollarisation gagne du terrain, l'avenir nous dira si d'autres pays emboîteront le pas de la Zambie et de la Chine, et quel impact cette tendance pourrait avoir sur l'économie mondiale et les relations internationales. La collaboration renforcée entre la Zambie et la Chine pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère économique, moins dépendante du dollar.