Suite à l'annonce du président français Emmanuel Macron du retrait des troupes françaises du Niger, les États-Unis et l'Allemagne évaluent la situation. Bien que les 1 500 militaires français présents à Niamey vont devoir partir, les dirigeants des deux pays ne voient pas la nécessité d'agir immédiatement. Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense des États-Unis, a affirmé que son pays continuerait à privilégier la diplomatie avec les militaires au pouvoir, tout en évaluant les prochaines étapes. "Nous surveillons la situation sécuritaire, mais il n'est pas nécessaire d'agir pour le moment... L'heure n'est pas aux réactions trop hâtives", a affirmé le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius selon le média allemand DW.

Cette position est quasiment celle des USA. Selon DW, Le secrétaire américain à la Défense et le ministre allemand de la Défense ont tous affirmé ce lundi que le projet de la France n'avait pas d'implications immédiates pour les autres forces étrangères présentes à Niamey. Il avait déjà soulevé la question de savoir si l'Allemagne devrait suivre la France dans son retrait du Niger.

L'annonce de Macron survient après plusieurs semaines de pressions des militaires au pouvoir au Niger, qui ont exprimé leur mécontentement envers la présence française et ont appelé au départ des troupes et de l'ambassadeur français.Le départ de la France représente un tournant significatif pour la présence internationale dans la région. Le Niger était jusque-là considéré comme un partenaire fiable de l'Occident, malgré les prises de pouvoir militaires dans des pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso.

Une victoire pour les militaires

Pendant ce temps, la junte au Niger a interprété la décision française comme un pas vers la souveraineté du pays, affirmant que les "forces impérialistes" n'étaient plus les bienvenues. Pour rappel, des manifestations ont eu lieu devant la base militaire française à Niamey, montrant l’ampleur de la tension entre la France et le Niger. La décision de la France de retirer ses troupes du Niger marque un changement dans les dynamiques régionales et internationales.

Alors que les États-Unis et l'Allemagne évaluent la situation, la présence future des troupes étrangères dans le pays demeure incertaine. Les développements à venir dépendront des interactions diplomatiques et de la stabilité régionale, tout en tenant compte de l'équilibre des influences étrangères dans la région.